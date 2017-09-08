انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعيّ، أثارَ استياء الكثيرين، من تصرّف أحد عناصر دورية أمنية من دوريات أمن محافظة جدة، إجبار فتاة على الصعود إلى الدورية، بعدما جرّها في الشارع بطريقةٍ مهينة.

وفي تعقيبه على الحادثة، قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، إن الواقعة حدثت في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف لیل الثلاثاء الماضي، حیث لاحظت دورية أمنیة فتاة في العقد الرابع من العمر كاشفة الرأس تقف بمنتصف الطريق وتستوقف المركبات، معطلة حركة السیر.

وأوضح أنه مع تجمھر مجموعة من الأشخاص حولھا، باشرت الدورية الأمنیة التأكد من الوضع ومعالجته لتحرير الحركة والمحافظة علیھا، حیث تبین عدم ترابط أقوال الفتاة وعدم اتزان تصرفاتھا.

وبیّن الناطق الإعلامي أنه بسبب عدم وجود أحد من أقارب الفتاة بالموقع، تم التحفظ علیھا ونقلھا لمركز الشرطة، وقد عولج وضعھا وفق الأنظمة والتعلیمات.