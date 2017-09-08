محمد بن زايد وعبد الله بن زايد

تداول ناشطون بموقع المقاطع المصورة الشهير “يوتيوب”، فيديو حوى تقريرا وثائقيا نشره مركز “وعي”، كشف فيه الدور الأسود للإمارات التي وصفها بـ”الدولة الخنجر” في المنطقة، وكذلك مخططات ابن زايد الشيطانية لتدمير الخليج وتجهيله وإفقاره.

وبدأ التقرير بسرد تاريخ الإمارات وكيف تكونت ودور الشيخ زايد في بنائها ودعم المنطقة العربية، ثم التحول العكسي في عهد أبناءه واتجاههم للتحالف مع كل قوى الشر بالمنطقة ودعم طغاة العرب والقضاء على الربيع العربي.

وكشف التقرير عن معلومات جديدة أوضحت دور الإمارات التي يقوم اقتصادها على الدعارة، في زعزعة الاستقرار بالمنطقة عن طريق تجنيد وزرع جواسيس تابعين لها بالمنطقة العربية.