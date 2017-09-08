قتل 7 أشخاص وأصيب عددٌ آخر، جراء زلزال ضرب جنوب المكسيك لاسيما في ولايتي “شياباس وتاباسكو”، صباح الجمعة.

 

وهذا الزلزال أقوى على الأرجح من حدث عام 1985 وسوى مناطق من بالأرض وأدى إلى مقتل الآلاف لكن التقارير الأولية عن الأضرار في المدينة محدودة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا بقوة 8 درجات هز المنطقة الواقعة قبالة ، وتسبب في بالعاصمة.

 

وذكرت وسائل إعلام، أن سكان مكسيكو سيتي هرعوا للشوارع بعد وقوع الزلزال، وكان مركز الزلزال على بعد 123 كيلومترا جنوب غربى مدينة بيجيجيابان وعلى عمق 33 كيلومترا.

 