قتل 7 أشخاص وأصيب عددٌ آخر، جراء زلزال ضرب جنوب المكسيك لاسيما في ولايتي “شياباس وتاباسكو”، صباح الجمعة.

A Magnitude 8.0 #earthquake just struck off the coast of Mexico. At this point I’m just praying for every living thing on this planet. 🙏🏼 pic.twitter.com/skBv761y8P — E5QUIRE (@Dj_E5QUIRE) ٨ سبتمبر، ٢٠١٧

وهذا الزلزال أقوى على الأرجح من زلزال مدمر حدث عام 1985 وسوى مناطق من مكسيكو سيتي بالأرض وأدى إلى مقتل الآلاف لكن التقارير الأولية عن الأضرار في المدينة محدودة.

Tsunamis are possible in central America after a magnitude 8.1 earthquake hit off the southern coast of Mexico pic.twitter.com/2Hd9ju8J72 — Sky News (@SkyNews) ٨ سبتمبر، ٢٠١٧

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا بقوة 8 درجات هز المنطقة الواقعة قبالة ساحل جنوب المكسيك، وتسبب في اهتزاز المباني بالعاصمة.

#Temblor | De esta forma se vivió el sísmo en oficinas del Centro Historico de la Ciudad de México pic.twitter.com/1gBXq4Aq70 — El Big Data MX (@ElBigDataMx) ٨ سبتمبر، ٢٠١٧

وذكرت وسائل إعلام، أن سكان مكسيكو سيتي هرعوا للشوارع بعد وقوع الزلزال، وكان مركز الزلزال على بعد 123 كيلومترا جنوب غربى مدينة بيجيجيابان وعلى عمق 33 كيلومترا.