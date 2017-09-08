أعربت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، عن تخوفها من صحة الانباء التي تحدثت علن قيام أمير من الديوان الملكي السعودي بزيارة سرية إلى إسرائيل.

وقالت “عويس” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”: “كشفت اذاعة “صوت إسرائيل” عن أنّ أميراً سعودياً زار مسؤولين اسرائيليين سرّاً خلال الأيام الاخيرة وبحث معهم فكرة دفع “السلام الاقليمي” الى الامام!”.

وعلقت قائلة: “الله يستر إذا صحيح!!#ناقصنا_بعد_خيانة”.

وكانت إذاعة “صوت إسرائيل” قد كشفت عن الشخصية الخليجية التي زارت إسرائيل سرا خلال الأيام الماضية، مؤكدة بأن “الضيف” هو أمير سعودي من البلاط الملكي حضر بشكل سري وبحث مع كبار المسؤولين الإسرائيليين فكرة “دفع السلام الإقليمي إلى الأمام”.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن “أميرا سعوديا زار إسرائيل سرا خلال الأيام الأخيرة، وبحث مع كبار المسؤولين الإسرائيليين فكرة دفع السلام الإقليمي إلى الأمام”. وأضافت “رفض كل من ديوان رئيس الوزراء ووزارة الخارجية التعليق على هذا الخبر”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تغنى الأربعاء الماضي بعلاقة اسرائيل بالدول العربية، خلال مشاركته في احتفال رفع الكؤوس احتفالا بـ”السنة العبرية الجديدة” في مبنى وزارة الخارجية في القدس الغربية، واصفا إياها بالأفضل وتسجل رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخ هذه العلاقات.