تداول ناشطون مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو لمشادات واشتباكات بين الحاضرين في مؤتمر حزب “الاستقلال”، الذي انعقد بسباتة بالدار البيضاء مساء الخميس.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تبادل الحاضرون في القاعة التي احتضنت اللقاء بعض اللكمات والمشاداة وعبارات سب وشتم لقيت استنكارا كبيرا من قبل الناشطين.

ووفقا للناشطين، فإن هذا الاشتباكات نشبت بعد ما حاول الجناح المحسوب على “كريم غلاب” إقصاء بعد المنتسبين لحزب الاستقلال الذين وصفهم الناشطون بـ”المناضلين الحقيقيين”.