تداول نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر”، صورة كشفت عن سقطة جديدة مدوية لقناة “العربية الحدث”، حيث كتبت ضمن خبر عاجلٍ على شاشتها كلمة “الرياض” بدلا من “الإرهاب”.

وكانت القناة تنقل تصريحات عن “ترامب” أمس أثناء لقائه أمير الكويت، ونشرت على لسان ترامب ما جاء نصه بشريط الأخبار: “البيت الأبيض: ترمب أكد لأمير قطر الحفاظ على الوحدة لهزيمة الرياض”، الأمر الذي عرض القناة لسخرية واسعة من قبل النشطاء، بسبب هذا الخطأ الفادح واستبدال كلمة الإرهاب بـ الرياض.

وأعرب أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن أمله بانفراج الأزمة الخليجية، مؤكداً أن الوساطة الكويتية تحظى بتأييد دولي، وهو ما أكده الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي ثمّن هذه الوساطة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده في واشنطن، أمس الخميس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضيفه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال أمير الكويت إن قسما كبيرا من المطالب الـ 13 من قطر سيحل إلا ما يمس السيادة.

وعبَّر أمير الكويت عن أسفه “للخلاف الحالي بين الأشقاء في الخليج”، وفي حين أكد أن وساطة الكويت “تحظى بدعم دولي” كشف أنه “متفائل بحل الأزمة الخليجية قريباً جداً”.

ويرى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن “المهم أننا نجحنا في تجنُّب التصعيد العسكري” في الأزمة الخليجية، لافتاً النظر إلى أن “لدينا تأكيداً من قطر أنها مستعدة لبحث المطالب كافة التي قُدمت لها”.

وعلى صعيد آخر، أشار أمير الكويت إلى وجود تعاون كويتي “مع المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب ووقف تمويله”