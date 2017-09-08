أكد الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة”، جمال ريان، على أن قطر تمتلك الكثير من الوسائل للدفاع عن نفسها في مواجهة دول الحصار، مشددا على أن ما يمنعها هو الحفاظ على ما وصفه بـ”شعرة معاوية”.

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”اشهد ان الخطاب الرسمي لزعماء السعودية وقطر والأمارات كان عاقلا وراقيا واشهد ان قطر تملك الكثير للدفاع عن نفسها لكنها ابقت على شعرة معاوية”.

اشهد ان الخطاب الرسمي لزعماء السعودية وقطر والأمارات كان عاقلا وراقيا واشهد ان قطر تملك الكثير للدفاع عن نفسها لكنها ابقت على شعرة معاوية — جمال ريان (@jamalrayyan) September 7, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى أن “الحوار المبني على احترام السيادة مبدأ اساس في العلاقات الدولية كبيرة كانت ام صغيرة ،قطر تعاملت مع الازمة بدبلوماسية عاقلة وهادئة منذ بدايتها”.

الحوار المبني على أحترام السيادة مبدأ اساس في العلاقات الدولية كبيرة كانت ام صغيرة ،قطر تعاملت مع الازمة بدبلوماسية عاقلة وهادئة منذ بدايتها — جمال ريان (@jamalrayyan) September 7, 2017

وتابع قائلا: “سيذكر التاريخ ان اربع دول عربية حاصرت ظلما دولة صغيرة اسمها قطر، دولة حملت شرف وهموم وطموحات الامة، حمل ما كانت لتقدر على تحمله دول عربية كبيرة”.

سيذكر التاريخ ان اربع دول عربية حاصرت ظلما دولة صغيرة اسمها قطر،دولة حملت شرف وهموم وطموحات الامة،حمل ما كانت لتقدرعلى تحمله دول عربية كبيرة — جمال ريان (@jamalrayyan) September 7, 2017

واختتم “ريان” تدويناته محذرا من كتاب المخابرات والفتنة قائلا: “حذار من حسابات ” ذباب “وهمية مندسة ، وكتاب مقالات مخابراتية يقتاتون على زرع الفتنة في النسيج الاجتماعي لدول #الخليج #مصر”.

حذار من حسابات " ذباب "وهمية مندسة ، وكتاب مقالات مخابراتية يقتاتون على زرع الفتنة في النسيج الاجتماعي لدول #الخليج #مصر — جمال ريان (@jamalrayyan) September 7, 2017

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد كشف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن مساء الخميس، أن وساطته نجحت في منع دول الحصار من شن هجوم عسكري على قطر وهو الامر الذي كذبته دول الحصار في بيان لها اصدرته فجر اليوم الجمعة.