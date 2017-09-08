أكد الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “”، ، على أن تمتلك الكثير من الوسائل للدفاع عن نفسها في مواجهة ، مشددا على أن ما يمنعها هو الحفاظ على ما وصفه بـ”شعرة معاوية”.

 

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “”:”اشهد ان الخطاب الرسمي لزعماء وقطر والأمارات كان عاقلا وراقيا واشهد ان قطر تملك الكثير للدفاع عن نفسها لكنها ابقت على شعرة معاوية”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى أن “الحوار المبني على احترام السيادة مبدأ اساس في العلاقات الدولية كبيرة كانت ام صغيرة ،قطر تعاملت مع الازمة بدبلوماسية عاقلة وهادئة منذ بدايتها”.

 

وتابع قائلا: “سيذكر التاريخ ان اربع دول عربية حاصرت ظلما دولة صغيرة اسمها قطر، دولة حملت شرف وهموم وطموحات الامة، حمل ما كانت لتقدر على تحمله دول عربية كبيرة”.

 

واختتم “ريان” تدويناته محذرا من كتاب المخابرات والفتنة قائلا: “حذار من حسابات ” ذباب “وهمية مندسة ، وكتاب مقالات مخابراتية يقتاتون على زرع الفتنة في النسيج الاجتماعي لدول # #”.

 

وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد كشف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الرئيس الأمريكي في واشنطن مساء الخميس، أن وساطته نجحت في منع دول الحصار من شن هجوم عسكري على قطر وهو الامر الذي كذبته دول الحصار في بيان لها اصدرته فجر اليوم الجمعة.