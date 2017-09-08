نقلت المعارضة المصرية والإعلامية المعروفة آيات عرابي، تعليق لأحد متابعيها عبر “فيس بوك” تعليقا على كلمتها المصورة عن الداعية المصري محمد حسان وكذلك عمرو خالد وصمتهما المخزي بشأن المجازر المروعة ضد المسلمين في ميانمار.

وكتب أحد المتابعين التي نقلت “عرابي” تعليقه في منشور مستقل ما نصه “أنا بقول للشيخ حسان شوف نسبة المشاهدة لقناتك قبل الانقلاب كانت ايه ودلوقت بقت ايه”.

وانطفأ نجم الداعية المصري محمد حسان الذي لقى شهرة وصيت واسع فترة حكم الإخوان، وذلك بعد مواقفه المخزية التي صدمت جمهوره بعد فض رابعة العدوية وتأيده لانقلاب عبدالفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

وكانت الإعلامية المصرية آيات عرابي قد سلطت الضوء في بث مباشر عبر صفحتها بـ”فيس بوك”، على صمت حكام المسلمين وعلمائهم المخزي على المجازر المروعة التي تحدث للمسلمين في ميانمار، وشنت هجوما عنيفا على الداعية المصري محمد حسان بسبب صمته، فقديما كان لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا تحدث فيها ووجه الناس لاتباع رأيه، أما الآن فهو لا يتحدث إلا بأمر النظام ولا ينطق إلا بإشاراته.