خرجت الراقصة المصرية “برديس” عن صمتها، بعد انتشار أنباء عن ارتدائها الحجاب .

وقالت “برديس” إن الحجاب شيء جميل لكنها لم تأخذ قرار ارتدائه بعد. مؤكدةً أنّ الصورة التي تم تداولها لها بالحجاب التقطت أثناء حضورها “سبوع” ابنة شقيقتها.

وأشارت إلى أنها كانت تلفّ شعرها بحزام عريض من القماش فقط.

وأوضحت أنها اعتزلت الرقص وليس الفن. مؤكدة أنها ستشارك في أعمالٍ سينمائية ودرامية ستوضح تفاصيلها في مرحلة مقبلة.

ويُذكر أن الفنانة كانت أعلنت اعتزالها الرقص بعد وفاة زميلتها الراقصة غزل أثناء خضوعها لعملية إجهاض.