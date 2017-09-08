هاتف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, مساء الجمعة, ولي عهد السعودية محمد بن سلمان, في أول اتصال يجري بينهما منذ فرض الحصار على دولة قطر من قبل السعودية والامارات والبحرين ومصر.

وقالت وكالة الأنباء القطرية “قنا” إن اتصالا جرى بين ابن سلمان والأمير تميم، بناء على تنسيق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت “قنا” أن أمير قطر وافق على طلب ولي العهد السعودي بتكليف مبعوثين لبحث الخلافات بين البلدين، مضيفة إن المبعوثين القطريين سيبحثون الأمور الخلافية بين البلدين بما لا يخل بمبدأ سيادة الدول.

وأضافت الوكالة القطرية، إن تميم بن حمد أكد لولي العهد السعودي على ضرورة الجلوس لطاولة الحوار لضمان وحدة مجلس التعاون الخليجي.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن ولي العهد تلقى اتصالا هاتفيا من أمير قطر، أبدى خلاله رغبته بالجلوس حول طاولة الحوار ومناقشة مطالب الدول الأربع، مشيرة إلى أن ابن سلمان رحب برغبة أمير قطر في الحوار.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه سيتم إعلان تفاصيل حوار بن سلمان والشيخ تميم لاحقا بعد أن تنتهي السعودية من التفاهم مع الإمارات والبحرين ومصر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى استعداده، الخميس، للتدخل بـ”شكل شخصي” في حل للأزمة الخليجية، مجددا في ذات الوقت دعمه الوساطة التي تقوم بها دولة الكويت لحل هذه الأزمة المستمرة منذ شهور.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه بأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح في واشنطن الخميس قال الرئيس الأمريكي: “أقدر وأحترم الوساطة الكويتية في أزمة الخليج”، عارضا جمع أطراف الأزمة في واشنطن إذا فشلت الجهود الحالية للوساطة.