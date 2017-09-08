أثارت سقطة جديدة لقناة “الإخبارية” السعودية التي كثرت سقطاتها منذ تولي “دليم” شؤون الإعلام بالمملكة، سخرية العديد من النشطاء بعد نقلها خبر عن “المعارضة القطرية” حوى خطأ إملائيا فاضحا.

ونقلت “الإخبارية” عبر صفحتها الرسمية بـ”تويتر”، خبرا عن المعارضة القطرية جاء فيه ما نصه:”عاجل| المعارضة القطرية: حيثما غابت الحكمة وسادت الظلمة لن يجد شعب قطر سوى ردود الأفعال الفطيرة وتصرفات حمقاء غير مدروسة.”

التغريدة التي سخر منها النشطاء بشدة، حيث اقترف المحرر خطأ إملائيا فاضحا بكتابته “الفطيرة” بدلا من “الخطيرة”، ليصبح المحرر في مرمى نيران المغردين الساخرين الذين وصفوه بأنه ربما كان جائعا.

وسخر حساب “غائب عن الوعي” قائلا:”اللي كاتبها يا جيعان يا مركز بفطيرة لوزين التصبيرة “.

اللي كاتبها يا جيعان يا مركز بفطيرة لوزين التصبيرة 😅 — غائب عن الوعي 💡 (@M0H880) ٨ سبتمبر، ٢٠١٧

كما سخر حساب “@AISHA_QAT ” بقوله:”لا والشي اللي يضحك ان حرف الخاء بينه وبين حرف الفاء ثلاث أحرف، ولا كنا إلتمسناله العذر”.

لا والشي اللي يضحك ان حرف الخاء بينه وبين حرف الفاء ثلاث أحرف، ولا كنا إلتمسناله العذر😂… — AISHA🇶🇦 (@AISHA_QAT) ٨ سبتمبر، ٢٠١٧

وقال “ابو سلطان”:”شكله ميت من الجوع وعينه على فطيره”.

شكله ميت من الجوع وعينه على فطيره — ابو سلطان (@abusltan_ksa) ٨ سبتمبر، ٢٠١٧

ودون حساب “طبيب الفلاسفة”:”مرة هامبورج عاصمة المانيا واليوم فطيرة الإعلام السعودي شكله جعان مبيكلش”