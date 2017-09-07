تداول ناشطون بموقع التغريدات المصغرة “تويتر”، مقطعا صادما لمواطنة سعودية تقتات على القمامة هي وطفلها حيث تعاني من فقر شديد أوصلها إلى هذا الوضع المزري في الوقت الذي دعم فيه آل سعود بنت ترامب بما يقارب الـ 370 مليون ريال.. بحسب وصف النشطاء.

وعبر النشطاء عن غضبهم الشديد من مثل هذه الظواهر التي انتشرت بكثرة في المملكة، خاصة بعد تولي محمد ابن سلمان زمام الأمور بالمملكة.

وبسبب مثل هذه المشاهد المؤلمة أطلق نشطاء سعوديون في الداخل والخارج دعوة لحراك كبير داخل السعودية يوم 15 سبتمبر القادم.

وتحت هاشتاج “#حراك_١٥_سبتمبر” بين النشطاء أن الهدف من وراء هذا الحراك هو تنبيه آل سعود وتحذيرهم قبل فوات الآوان.

وطالب النشطاء عبر حملتهم التي لاقت صدى واسعا عبر أوساط مواقع التواصل، آل سعود بالقضاء على البطالة والفقر ورفع القيود عن العمل السياسي، وكذلك رفع الظلم والإفراج عن معتقلي الرأي.

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