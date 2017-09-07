أطلق نشطاء سعوديون في الداخل والخارج دعوة لحراك كبير داخل يوم 15 سبتمبر القادم.

 

وتحت هاشتاج “” بين النشطاء أن الهدف من وراء هذا الحراك هو تنبيه وتحذيرهم قبل فوات الآوان.

 

وطالب النشطاء عبر حملتهم التي لاقت صدى واسعا عبر أوساط مواقع التواصل، آل سعود بالقضاء على البطالة والفقر ورفع القيود عن العمل السياسي، وكذلك رفع الظلم  والإفراج عن .

 

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