شنت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس هجوما عنيفا على مؤيدي دول الحصار من السعوديين بسبب اتهاماتهم الزائفة وتهجمهم اللامحدود ضد قطر وقناة الجزيرة وإعلامييها، مؤكدة بأن أمثال هؤلاء هم من عملوا على تحطيم ملكهم “سلمان” أمام العالم.

وقال “عويس” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ردا على من اتهم “الجزيرة” بالتطاول على الملك سلمان:” الجزيرة وسيلة اعلام مهنية لا تتطاول على أحد وليست بذيئة مثل اعلام مبز ومبس”.

وأضافت “تطاولتم على شعوب بأكملها فشتمتم القطريين واللبنانيين والمغاربة والارتريين وكل جنسية موجودة في قطر وصولا لقومية الروهينغيا في آخر الدنيا ثم تطلقون هاشتاغ سخيفا لا يحمل في طياته سوى محاولة يائسة لإعادة تأليه حاكم بعدما كنتم انتم بغبائكم سبب تحطيم صورته أمام العالم؟؟؟”.

كما شنت هجوما آخرا على ميدي دول الحصار من السعودية، وذلك على إثر التباهي بسرقة شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية وبث إرسالها على قناة “بي أوت كيو” المزعومة، قائلة:” تربية بذيئة، مهووسون جنسياً بلا تهذيب بلا أدب متطرفون دواعش وايضا تسرقون؟؟ماذا بقي؟؟”.

١-الجزيرة وسيلة اعلام مهنية لا تتطاول على أحد وليست بذيئة مثل اعلام مبز ومبس٢-تطاولتم على شعوب بأكملها فشتمتم القطريين … Posted by ‎غادة عويس Ghada Oueiss‎ on Wednesday, September 6, 2017