في إشارة للمملكة العربية السعودية، أكد الشيخ القطري ورئيس مجلس إدارة نادي الريان سعود بن خالد آل ثاني، أن جميع أسباب السقوط التي أدت لانهيار الدولة العثمانية والسلجوقية والحمدانية متوفرة الآن لدى السعودية.

وقال “آل ثاني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”عهد الوليد بن يزيد بن مروان الأموي بدأ في السعودية العظمى ٠٠٠٠ المراهقة السياسية الى أين !!!!!”.

عهد الوليد بن يزيد بن مروان الأموي بدأ في السعودية العظمى ٠٠٠٠ المراهقة السياسية الى أين !!!!! — سعود بن خالد آل ثاني (@saoud_k_althani) September 7, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “أسباب سقوط الدولة الأموية والعباسية والفاطمية والخوارزمية والسلجوقية والحمدانية والأيوبية والعثمانية كلها متوفرة عند الجار ولله الحمد”.

أسباب سقوط الدولة الأموية والعباسية والفاطمية والخوارزمية والسلجوقية والحمدانية والأيوبية والعثمانية كلها متوفرة عند الجار ولله الحمد ٠٠٠٠٠ — سعود بن خالد آل ثاني (@saoud_k_althani) September 7, 2017

وجاءت تصريحات “آل ثاني” ردا على تدوينات المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني التي تطاول فيها على قطر وقيادتها مهددا إياها بالاجتياح العسكري، في واقعة تنم عن المراهقة السياسية التي يمارسها المستشارين السعوديين.