في إشارة للمملكة العربية ، أكد الشيخ القطري ورئيس مجلس إدارة نادي الريان سعود بن خالد آل ثاني، أن جميع أسباب السقوط التي أدت لانهيار والسلجوقية والحمدانية متوفرة الآن لدى .

 

وقال “آل ثاني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”عهد الوليد بن يزيد بن مروان الأموي بدأ في السعودية العظمى ٠٠٠٠ المراهقة السياسية الى أين !!!!!”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: “أسباب سقوط الدولة الأموية والعباسية والفاطمية والخوارزمية والسلجوقية والحمدانية والأيوبية والعثمانية كلها متوفرة عند الجار ولله الحمد”.

 

وجاءت تصريحات “آل ثاني” ردا على تدوينات المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني التي تطاول فيها على وقيادتها مهددا إياها بالاجتياح العسكري، في واقعة تنم عن المراهقة السياسية التي يمارسها المستشارين السعوديين.