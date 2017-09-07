تداول ناشطون سعوديون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لعمال تابعين لوزارة المواصلات السعودية وهم يزيلون جميع اللوحات التي تحتوي على ذكر الله او الصلاة على النبي من على الطرق.
ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد كشف مصور الفيديو بأن هؤلاء العمال يقومون بإزالة أي لوحة على طريق الظهران-الجبيل تحتوي على ذكر الله مثل “سبحان الله و لا حول ولا قوة الا بالله أو الصلاة على النبي”، ناقلا عن هؤلاء العمال قولهم بأنهم من طرف مسؤول مصري يعمل بوزارة النقل والمواصلات.
وبحسب الفيديو فقد أقدم العمال على إزالة لوحة كتب عليها “لا حول ولا قوة إلا بالله”، ومن ثم تم نقلها إلى سيارة شحن كبيرة.
مواطن يوثق عمال شركة يزيلون اي لوحة تحمل ذكر الله على طريق الظهران – الجبيل
بعد توجيه مديرهم المصري الجنسية "على حد قولهم" pic.twitter.com/zzyuGAjGRk
— حقوق الضعوف (@hukusfof) September 7, 2017
تعليق واحد علي “[شاهد] وزارة النقل والمواصلات السعودية تزيل جميع اللوحات التي تحتوي على “ذكر الله” عن الطرق الرئيسية”
على النعمة لولا إن الكعبة المشرفة بتدر على المراخين الصهاينة أحفاد مرخان (مردخاي) مليارات أقلها 30 مليار صافي السنة دي ومرشحة للزيادة سنويا لكانوا هدوا الكعبة وبنوا مكانها فنادق للفسق والفجور. فإزالة جميع اللوحات التي تحتوي على ذكر الله او الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) من على الطرق مجرد أوف خطوة في نشر الإلحاد في جزيرة العرب.
شعب المهلكة في معظمه أمي وجاهل خصوصا في أمور الدين ولا أظن إنه يتنبه للخطوة الخطيرة دي. بصراحة أنا ذهلت من حجم الوقاحة والقباحة والفاظ السوقة والبذاءات الجنسية في المعيز المتسمية بالسعودين، كنت أظن إن السفالة إحتكار على رقاصات وطبالين إعلام مصر والعسكر، طلع إن أوساخنا ملايكة قياسا بأبناء العاهرات المتسعودين.