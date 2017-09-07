تداول ناشطون سعوديون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لعمال تابعين لوزارة المواصلات السعودية وهم يزيلون جميع اللوحات التي تحتوي على ذكر الله او الصلاة على النبي من على الطرق.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد كشف مصور الفيديو بأن هؤلاء العمال يقومون بإزالة أي لوحة على طريق الظهران-الجبيل تحتوي على ذكر الله مثل “سبحان الله و لا حول ولا قوة الا بالله أو الصلاة على النبي”، ناقلا عن هؤلاء العمال قولهم بأنهم من طرف مسؤول مصري يعمل بوزارة النقل والمواصلات.

وبحسب الفيديو فقد أقدم العمال على إزالة لوحة كتب عليها “لا حول ولا قوة إلا بالله”، ومن ثم تم نقلها إلى سيارة شحن كبيرة.