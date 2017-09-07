تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “مقطع فيديو يكشف اعتداء أفراد من الشرطة السعودية على سيدة أمام المارة ووسط الشارع.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أقدم شرطيان على إحدى النساء والتي يبدو أنها مصرية، وقاما بالإعتداء عليها ضربة وملامسة جسدها في حين قامت هي بمطالبته بإزالة يده عنها وعدم لمسها.

كما اظهر الفيديو قيام الشرطي بمحاولة نزع غطاء رأسها وإلقاءها أرضا إلى انه لم يفلح في ذلك بسبب مقاومتها له.