تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “مقطع فيديو يكشف اعتداء أفراد من الشرطة السعودية على سيدة أمام المارة ووسط الشارع.
ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أقدم شرطيان على إحدى النساء والتي يبدو أنها مصرية، وقاما بالإعتداء عليها ضربة وملامسة جسدها في حين قامت هي بمطالبته بإزالة يده عنها وعدم لمسها.
كما اظهر الفيديو قيام الشرطي بمحاولة نزع غطاء رأسها وإلقاءها أرضا إلى انه لم يفلح في ذلك بسبب مقاومتها له.
الله يعجل بزوال حكومتهم ويجيب لهم الصالح اللي فيه الخير#حراك_15سبتمبر_السلمي @saudq1978 pic.twitter.com/ffeO24RFHA
— عبدالله الغانم 🇶🇦 (@85alghanim) September 6, 2017
تعليق واحد علي “ [شاهد] شرطي سعودي يعتدي على سيدة وسط الشارع ويحاول نزع غطاء رأسها”
يا جدع السعودي زي ده اللي على دين آل سعود الملاحدة وراضي بيهم وبيدافع عنهم أصلا بن حرام وزنا محارم وإذا كان ما عندوش مانع إنه ينزل سروال أخته أو بنته أو خالته لو خلي بيها وينام معاها برضاها أو غصب عنها في بلد تتصدر المرتبة الثانية عالميا في سفاح المحارم، مستكثرين عليه يشد خمار ست غريبة في وسط الشارع. ربنا بيفضح سترهم كل يوم، يا خلق دول مالهموش علاقة بالإسلام.
وسؤالي لشيوخ الوهابية الرافضية مدعي الإسلام، على طول تاريخكم الطويل الوسخ يا كفرة: فيه حرب عملتوها غير ضد المسلمين؟ كان إنتم يا وهابية أو إخواتكم التوأم الروافض؟ قولولي.