تداول ناشطون مصيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” أحدث صورة للرئيس المخلوع حسني مبارك خلال استجمامه بالساحل الشمالي.

ووفقا للصورة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر “مبارك” في الصورة وهو يجلس بجوار نجله جمال داخل عربة الجولف بصحبة حفيدته فريدة، ومعالم السعادة واضحة على وجوههم، في أحدى قرى الساحل الشمالي الفاخرة.

وكان “مبارك” قد سافر مع عائلته لقضاء فترة الصيف في الساحل الشمالي، حيث انتقلت العائلة منذ فترة للإقامة هناك، بناء على نصيحة من الأطباء بعد رفع الإقامة الجبرية عنه.

احدث صور ابو علاء ف الساحل

مع جمال وحفيدته فريدة

والشعب بيأكل طين وعايش ف الزبالة#بلحة_خربها#الثورة_الامل_الاخير pic.twitter.com/aAoJlXKLt4 — المﻻك الحزين (@Lido8080) September 6, 2017

يشار إلى أنه تم توقيف 60 ألف شخص على الأقل خلال الثلاث سنوات الماضية من شباب الثورة، كما تم إنشاء 19 سجنا جديدا خلال الفترة ذاتها لاستيعاب هذه الأعداد، بحسب تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومقرها في نيويورك، حيث تعتقد المنظمة أن “التعذيب الشائع في مصر يشكل جريمة محتملة ضد الإنسانية بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج”.