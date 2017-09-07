أبدى رائد الفضاء الروسي “سيرغي ريازانسكي”، إعجابه بمكة المكرمة، بعد نشره صورا لها التقطت عبر الأقمار الاصطناعية.

وقال “ريازانسكي” إن جمال مكة المكرمة ليلا ونهارا لا يمكن الخلط بينه وبين أي مدينة على الكرة الأرضية.

يذكر أن ريازانسكي هو عالم أحياء، وخريج جامعة موسكو الحكومية، ويعد أول عالم تخصصي يقود بعثة فضائية في تاريخ روسيا، التي انطلقت على متن مركبة “سويوز” من قاعدة بايكونور قبل شهرين.بحسب “عربي21”

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ينشر رواد فضاء صورا تظهر مكة المكرمة مميزة من بين بقية المدن.