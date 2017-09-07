أعربت الفنانة المعتزلة حلا شيحة، عن سعادتها بعد معرفتها بخبر اعتزال المطربة اللبنانية أمل حجازي وارتدائها الحجاب، واصفة خبر حجابها بالخبر الجميل.

وكتبت “حلا” عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “خبر جميل ما شاء الله يا أمل، مبارك عليكي، أحلى وأجمل خطوة عملتيها، يارب يحفظك و يبارك فيكي، لو الدنيا كلها ضدي وفي قلبي رضا ربي لا يضرني بشر، البشر لا شيء سيرضيهم، أما رضا رب البشر هو الأجمل والأبقى، أمل حجازي مبارك الحجاب”. وطالبت الفتيات عبر صفحتها الدعاء لها بالثبات والزيادة في الدين.

ومازال خبر اعتزال المطربة اللبنانية أمل حجازي للفن وارتدائها الحجاب يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وردود الأفعال عليه هي السائدة في تعليقات ومنشورات جمهورها في كل أنحاء الوطن العربي.

وكانت الفنانة المعتزلة حلا شيحة، نشرت اغسطس الماضي صورتين لها بالنقاب، ما أثارَ حالةً من الجدل.

وأرفقت الصورتان بتعليقٍ جاءَ فيه: “والله ثم والله لو نزل هذا القران في قلوبنا لاصبحنا خير البشر.. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن و يتدبر معانيه.. والله هو سببا لرحمة الله لنا والخشية والمغفرة والرحمة.. اللهم اجعلنا من أهل القرآن.. كتابك يارب نورنا في الدنيا والأخرة.. ثم طاعتك يارب وطاعة نبيك محمد صلي الله عليه وسلم”.