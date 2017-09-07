كشف حساب “كشكول” على موقع التدوين المصغر “تويتر”، بأن جهاز أمن الدولة السعودي استدعى جميع السجناء السياسيين السابقين لسؤالهم عن الحراك المقرر يوم 15 أيلول/سبتمبر الحالي، مؤكدا انه تم إجبارهم على البيعة للمك وولي العهد، مشيرا إلى أن الجهاز لا يملك أية معلومات عن الحراك حتى الآن.

وقال “كشكول” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” استدعاءات للسجناء السياسيين السابقين لسؤالهم عن #حراك_15_سبتمبر ومن يقف خلفه ومن يموله. جهاز أمن الدولة لا يمتلك أي معلومة ومتخوف جداً”.

استدعاءات للسجناء السياسيين السابقين لسؤالهم عن #حراك_15_سبتمبر ومن يقف خلفه ومن يموله.

جهاز أمن الدولة لا يمتلك أي معلومة ومتخوف جداً. — كشكول (@coluche_ar) September 7, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى أن ” جميع من تم استدعاءهم تفاجأوا بزيادة محكومياتهم فمن حكم عليه سبع تفاجأ أن الحكم أصبح عشراً وهكذا. في خطوة لتخويفهم كي لا يدعموا الحراك”.

جميع من تم استدعاءهم تفاجأوا بزيادة محكومياتهم فمن حكم عليه سبع تفاجأ أن الحكم أصبح عشراً وهكذا.

في خطوة لتخويفهم كي لا يدعموا الحراك. — كشكول (@coluche_ar) September 7, 2017

وكشف “كشكول” بأن ” جميع من تم استدعاءهم قيل لهم أن محمد بن نايف ظالم وخائن وفاسد وعميل يسرب معلومات لجهات خارجية وأن MBS أنقذ البلد من شره في الوقت المناسب”.

جميع من تم استدعاءهم قيل لهم أن محمد بن نايف ظالم وخائن وفاسد وعميل يسرب معلومات لجهات خارجية وأن MBS أنقذ البلد من شره في الوقت المناسب. — كشكول (@coluche_ar) September 7, 2017

وأوضح أن ” جميع من تم استدعاءهم قيل لهم بأن أحمد بن عبدالعزيز غير صالح للحكم لأنه ضعيف. ثم سألوا الشباب عن رأيهم بـMBZ وأزمة قطر والدكتور سعد الفقيه”.

جميع من تم استدعاءهم قيل لهم بأن أحمد بن عبدالعزيز غير صالح للحكم لأنه ضعيف.

ثم سألوا الشباب عن رأيهم بـMBZ وأزمة قطر والدكتور سعد الفقيه. — كشكول (@coluche_ar) September 7, 2017

واختتم “كشكول” تدويناته بأنه ” أخذت من الجميع بيعة للملك ولولي العهد. ثم طلبوا منهم عدم الصلاة يوم جمعة #حراك_15_سبتمبر في المسجد وأن يصلوا في بيوتهم. انتهى كلام الأخوة”.

أخذت من الجميع بيعة للملك ولولي العهد.

ثم طلبوا منهم عدم الصلاة يوم جمعة #حراك_15_سبتمبر في المسجد وأن يصلوا في بيوتهم.

انتهى كلام الأخوة. — كشكول (@coluche_ar) September 7, 2017

وكان ناشطون سعوديون في الداخل والخارج قد أطلقوا دعوة لحراك كبير داخل السعودية يوم 15 سبتمبر القادم.

وتحت هاشتاج “#حراك_١٥_سبتمبر” بين الناشطون أن الهدف من وراء هذا الحراك هو تنبيه آل سعود وتحذيرهم قبل فوات الآوان.

وطالب النشطاء عبر حملتهم التي لاقت صدى واسعا عبر أوساط مواقع التواصل، آل سعود بالقضاء على البطالة والفقر ورفع القيود عن العمل السياسي، وكذلك رفع الظلم والإفراج عن معتقلي الرأي.