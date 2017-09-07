قالت القناة العاشرة الاسرائيلية إن طائرات الاحتلال قصف منشأة لإنتاج الصواريخ والأسلحة الكيماوية فجر اليوم الخميس قرب مدينة المصياف في محافظة حماة السورية.

وتحدثت وسائل إعلام سورية ولبنانية، صباح اليوم، عن هجوم استهدف مركزا للدراسات والأبحاث العلمية تابع للنظام السوري(CERS) ونسب الهجوم إلى إسرائيل، وكذلك استهداف موقع عسكري يطلق عليه “الطلائع”.

وزعمت القانة العاشرة أن المركز المستهدف يستخدم أيضا لإنتاج صواريخ وأسلحة كيماوية.

كما تحدثت مصادر إعلامية مختلفة عن وقوع إصابات في المكان، وأن ثلاثة أشخاص على الأقل قد أصيبوا في الهجوم.