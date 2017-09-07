دشن نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر”، هاشتاجا تحت عنوان “ارحل_يا_سيسي” نددوا فيه بسياسات النظام المصري التي هوت بالشعب إلى قاع سحيق ومستويات من التردي على كافة الأصعدة لم تشهدها مصر من قبل.

وتمكن الهاشتاج الغاضب الذي ملأ فضاء “تويتر” بصرخات المصريين، في عضون ساعات قليلة من تصدر التريند المصري بـ”تويتر” ليظهر جليا مدى حالة الضنق والضيق التي وصل لها المصريين في عهد السيسي.

وغرد حساب ” @Ahmed1ZeeN” عبر الهاشتاج قائلا:”لو السيسى فاكر انه اتعلم من اللى حصل لمبارك ومرسى وأمن نفسه يبقى غلطان والضربه هتجيله من حيث لا يحتسب”

لو السيسى فاكر انه اتعلم من اللى حصل لمبارك ومرسى وأمن نفسه

يبقى غلطان والضربه هتجيله من حيث لا يحتسب#ارحل_ياسيسي — تيران وصنافير مصرية (@Ahmed1ZeeN) September 7, 2017

بينما قال الدكتور حازم عبدالعظيم مدير حملة السيسي الانتخابية أيام انتحابات الرئاسة:”مش عايزين رئيس بيسافر عمال على بطال من فلوس الشعب وكل يومين ينط في بلد .. وبيشتري ولاءات دول باسلحة ومشاريع وهمية .”

#ارحل_ياسيسي

مش عايزين رئيس بيسافر عمال على بطال من فلوس الشعب وكل يومين ينط في بلد .. وبيشتري ولاءات دول باسلحة ومشاريع وهمية . — Dr. Hazim Abdelazim (@Hazem__Azim) September 7, 2017

وتابع:”الفقير ازداد فقر الغني ازداد غنى احتكارالجيش للاقتصاد ورطت المخابرات في في تشكيل البرلمان فرطت في أرض مصرية خدعت الشعب بأوهام”

#ارحل_ياسيسي

الفقير ازداد فقر

الغني ازداد غنى

احتكارالجيش للاقتصاد

ورطت المخابرات في في تشكيل البرلمان

فرطت في أرض مصرية

خدعت الشعب بأوهام — Dr. Hazim Abdelazim (@Hazem__Azim) September 7, 2017

ودون “mohamed elzini”:”خربت البلد وقتلت خيرة شبابها وجففت مواردها وبيعت أراضيها.عايز تعمل فيها اكتر من كدة!”

#ارحل_ياسيسى

خربت البلد وقتلت خيرة شبابها وجففت مواردها وبيعت أراضيها.عايز تعمل فيها اكتر من كدة! — mohamed elzini (@mohamedebrahe14) September 7, 2017

وقالت “Passant Mohamed” :”#ارحل_ياسيسي عشان مبقتش افكر ف الحياة . دايما بفكر ف الموت والسواد . الأمل جوانا ضاع مبقتش الضحكة بتعرف لقلوبنا طريق”

#ارحل_ياسيسي عشان مبقتش افكر ف الحياة . دايما بفكر ف الموت والسواد . الأمل جوانا ضاع مبقتش الضحكة بتعرف لقلوبنا طريق — Passant Mohamed (@PassantMohamed4) September 7, 2017

وذكر “Ahmed Abouel-Saad”:”#ارحل_ياسيسي أحترم جدا من يكتب أسمه الحقيقي (وليس المستعار)

ويضع صورته الحقيقية على حسابه ويطالب بالحرية لهذه البلاد دون خوف أو رعب”

#ارحل_ياسيسي

أحترم جدا من يكتب أسمه الحقيقي (وليس المستعار)

ويضع صورته الحقيقية على حسابه

ويطالب بالحرية لهذه البلاد دون خوف أو رعب — Ahmed Abouel-Saad (@aaasaad2011) September 7, 2017

الذي يريد رحيل السيسي يجب ان يطالب برحيل جنرالات مصر ويثور ضدهم دون استثناء،السيسي واجهة لاجرام عسكر مصر منذ١٩٥٢ #ارحل_ياسيسي — Aryos (@Jackson91148729) September 7, 2017

#ارحل_ياسيسي كفاية تعذيب لخيرة شباب مصر..

كفاية حرق قلوب امهات ملكومة ع ولادها..

كفاية اختفاء قسري للمصريين — Elavocato Gee 🐝🌷 (@jihad_shetiwi) September 7, 2017

يعني استلف فلوس

واغرق مصر في الديون

عشان اشتري اسلحة

واجوعكم وافشخكم ضرايب

وابيع البلدعشان اسدد الديون

ويجي واحديقولي #ارحل_ياسيسي ميصحش كدة — ahmed hakes (@AhmedHakes) September 7, 2017

وتشهد مصر في عهد السيسي حالة من التدهور غير المسبوق، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، ويعاني الشعب بشدة من ارتفاع الأسعار الجنوني وانتهاك الحريات والقمع، فضلا عن استنزاف ثروات البلاد وبيع أراضيها.