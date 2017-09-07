دشن نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر”، هاشتاجا تحت عنوان “ارحل_يا_سيسي” نددوا فيه بسياسات التي هوت بالشعب إلى قاع سحيق ومستويات من التردي على كافة الأصعدة لم تشهدها من قبل.

 

وتمكن الهاشتاج الغاضب الذي ملأ فضاء “تويتر” بصرخات المصريين، في عضون ساعات قليلة من تصدر التريند المصري بـ”تويتر” ليظهر جليا مدى حالة الضنق والضيق التي وصل لها المصريين في عهد السيسي.

 

وغرد حساب ” @Ahmed1ZeeN” عبر الهاشتاج قائلا:”لو السيسى فاكر انه اتعلم من اللى حصل لمبارك ومرسى وأمن نفسه يبقى غلطان والضربه هتجيله من حيث لا يحتسب”

 

بينما قال الدكتور حازم عبدالعظيم مدير حملة السيسي الانتخابية أيام انتحابات الرئاسة:”مش عايزين رئيس بيسافر عمال على بطال من فلوس الشعب  وكل يومين ينط في بلد .. وبيشتري ولاءات دول باسلحة ومشاريع وهمية .”

وتابع:”الفقير ازداد فقر الغني ازداد غنى احتكارالجيش للاقتصاد ورطت المخابرات في في تشكيل البرلمان فرطت في أرض مصرية خدعت الشعب بأوهام”

 

ودون “mohamed elzini”:”خربت البلد وقتلت خيرة شبابها وجففت مواردها وبيعت أراضيها.عايز تعمل فيها اكتر من كدة!”

 

وقالت “Passant Mohamed” :”#ارحل_ياسيسي عشان مبقتش افكر ف الحياة .  دايما بفكر ف الموت والسواد .  الأمل جوانا ضاع مبقتش الضحكة بتعرف لقلوبنا طريق”

 

وذكر “Ahmed Abouel-Saad”:”#ارحل_ياسيسي أحترم جدا من يكتب أسمه الحقيقي (وليس المستعار)

ويضع صورته الحقيقية على حسابه ويطالب بالحرية لهذه البلاد دون خوف أو رعب”

 

 

 

 

وتشهد مصر في عهد السيسي حالة من التدهور غير المسبوق، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، ويعاني الشعب بشدة من ارتفاع الأسعار الجنوني وانتهاك الحريات والقمع، فضلا عن استنزاف ثروات البلاد وبيع أراضيها.