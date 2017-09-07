شن المحامي المصري والإعلامي المعروف خالد أبو بكر، هجوما عنيفا على الكاتب السعودي جمال خاشقجي بسبب تغريدة للأخير انتقد فيها نظام السيسي وأساليب القمع والتعذيب داخل سجون مصر.

وقال “أبو بكر” في تغريدة دونها عبر نافذته الخاصة بـ”تويتر” رصدتها (وطن):”الي المدعو: جمال خاشقجي الوضع في مصر أمر شأنه للمصريين وغير مسموح لك بالتدخل في شؤون غيرك”.

وتابع هجومه قائلا:” وعليك الحديث بأدب إن أردت ذكر اسم مصر علي لسانك” كما ورد نصا بتغريدته.

الي المدعو:جمال خاشقجي

الوضع في مصر أمر شأنه للمصريين وغير مسموح لك بالتدخل في شؤون غيرك وعليك الحديث بأدب إن أردت ذكر اسم مصر علي لسانك — المحامي خالد ابوبكر (@ABOUBAKRLAWFIRM) September 7, 2017

وكان الكاتب الصحفي السعودي المعروف، جمال خاشقجي قد استنكر ما يحدث في مصر بحق المعتقلين السياسيين، مؤكدا بان السكوت عنه “غبن” والدفاع عنه “سقوط” وذلك على إثر ما كشفته منظمة “هيومن رايتس ووتش” من تعذيب منظم يصل حد “الاغتصاب” في حق المعتقلين السياسيين.

وقال “خاشقجي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”ما يجري في مصر مؤلم ، السكوت عليه غبن ، الدفاع عنه سقوط . انظر تقرير @hrw_ar”.

ما يجري في مصر مؤلم ، السكوت عليه غبن ، الدفاع عنه سقوط .

انظر تقرير @hrw_ar — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) September 7, 2017

كانت “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية قد نشرت تقريرا، أمس الأربعاء، تناول حالات تعذيب المعتقلين في مصر معتبرة الأمر “جريمة محتملة ضد الإنسانية”.

ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي في العام 2013، ثم انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام 2014، تم توقيف 60 ألف شخص على الأقل وإنشاء 19 سجنا جديدا، بحسب ما أفاد التقرير.

واعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية في تقرير نشرته الأربعاء أن ما يحدث من تعذيب للمعتقلين في مصر هو “جريمة محتملة ضد الإنسانية”.

وفي تقرير يتألف من 63 صفحة بعنوان “نحن نقوم بأشياء غير منطقية هنا: التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي”، عرضت “هيومن رايتس ووتش” شهادات 19 سجينا سابقا وشهادة أسرة سجين آخر “تعرضوا لأساليب من التعذيب ما بين عامي 2014 و2016 تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والاغتصاب”.