شنت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس هجوما عنيفا على على جميع مؤيدي دول الحصار، مؤكدة بأنه لا مبدأ ولا اخلاق لهم، وذلك ردا على احد المغردين السعوديين الذي اتهمها بممارسة “جهاد النكاح”، في حين وصفت المستشار بالديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني بغير المحترم ولا يفكر إلا بمنطقة “الحوض”، في إشارة لألفاظه القبيحة في شتم معارضيه.

وقالت “عويس” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” في ردها على من اتهماه بممارسة “جهاد النكاح”: ” جهاد النكاح شائعة بذيئة أطلقها شبيحة الاسد. اليوم يستعين بها لجان محمد بن سلمان (مبس) ومحمد بن زايد (مبز)”.

واضافت موجهة حديثها لمتابعيها: ” قلت لكم لا مبدأ ولا أخلاق ولا تهذيب لدى كل مؤيدي دول الحصار والذي حرّض على الاسد وطائفته لا حرج لديه في الاستعانة ببذاءة شبيحته!”.

وفي ردها على المستشار “سعود القحطاني” لتطاوله على زعماء قطر وتشبييه لهم “بالزناة”، تساءلت “عويس” قائلة:” لماذا لا يفكّر هذا المسؤول السعودي بمرتبة وزير كما يسمي نفسه إلا انطلاقاً من منطقة الحوض وبلغة هزيلة؟ ما هذه السوقية؟ ألم يجد أسلوباً آخر غير الفجر وقلة التهذيب والتربية البذيئة؟؟”.

وتابعت: “منذ متى العرب على كل علّاتهم يبلغون هذا المستوى من السفاهة بعدما اشتهروا بالمروءة؟؟يمكنك أن تخاصم وتعادي وتنتقد بدون ان تفقد احترامك لنفسك اما هذا القحطاني فغير محترم البتّة!”.