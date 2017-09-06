تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لشباب سعوديين وهم يعتدون على حاج قطري بزعم شتمه للسعودية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر الحاج القطري مقيد اليدين في منطقة صحراوية، حيث اتهمه احدهم بسب السعودية ليرد الحاج القطري قائلا: “أنا لم أسب السعودية أنا مواطن قطري ولا شغل لي بالسياسة”.

وعاد الحاج القطري ليؤكد: “أنا شخصيا ما سبيت السعودية”، ليرد عليه الطرف الآخر: “يا الخاين..يا المري يا الخاين يا ولد موزة يا ولد تميم”.

من جانبه رد الحاج القطري عليه وبكل شجاعة قائلا: ” تميم أشرف منك وموزة أشرف منك يا خايس”، ليقوم الشاب السعودي بضربه على وجهه ويسقطه أرضا ويتهجم عليه محاولا خنقه بيديه”.