أثار مقطع فيديو يرصد حفلاً مختلطاً بأحد المطاعم الشهيرة في بلدة “تاروت” بمحافظة ، غضب واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ، وأطلقوا هاشتاج “مطعم_ديسكو_”، للتعبير عن استياءهم مما حدث.

 

وأكد أحد المغردين أنها ليست أول مرة يقيم نفس المطعم مثل هذا الاحتفال بتشغيل الموسيقى وتقديم الشيشة للحضور، مطالبا الجهات المسئولة بمحاسبة المطعم لما يجري فيه من أمور خارج الضوابط الشرعية.

 

 

 

 

وعلقت إدارة المطعم على إقامة الحفل الموسيقي، مبينة أنها ليس لها علاقة بالحفل وأنه أقيم دون علمها، وأن المتواجدين كانوا من إحدى الجاليات العربية – حسبما ذكرت إدارة المطعم في بيان لها.