أثار مقطع فيديو يرصد حفلاً مختلطاً بأحد المطاعم الشهيرة في بلدة “تاروت” بمحافظة القطيف السعودية، غضب واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وأطلقوا هاشتاج “مطعم_ديسكو_القطيف”، للتعبير عن استياءهم مما حدث.

وأكد أحد المغردين أنها ليست أول مرة يقيم نفس المطعم مثل هذا الاحتفال بتشغيل الموسيقى وتقديم الشيشة للحضور، مطالبا الجهات المسئولة بمحاسبة المطعم لما يجري فيه من أمور خارج الضوابط الشرعية.

ماحصل بالمطعم هو جس لنبض الشارع السعودي بشكل عام للتحرر من السلطة الدينية التي تقوم بها الدولة والحكومة الجديدة القادمة #مطعم_ديسكو_القطيف — Ahlam (@ahlamalnasr4) ٥ سبتمبر، ٢٠١٧

الغريب انا هناك اناس تحاول التبرير لهم و الدفاع عنهم رغم انا المطعم لم ينكر وجود حفله #مطعم_ديسكو_القطيف — الهِجْرِيُّ #جعفري (@alhajre14) ٥ سبتمبر، ٢٠١٧

على الادارة الاعتذار رسميا ومحاسبة المتسبب والتعهد بعدم التكرار #مطعم_ديسكو_القطيف — الزكي من هناك (@alzaki86qa) ٥ سبتمبر، ٢٠١٧

لانقبل ابدا بما حدث ب#مطعم_ديسكو_القطيف ونتمنى محاسبة المسؤولين الذين سمحوا بهذا واساءوا لسمعة المنطقة — تذكر العهد (@jobran999) ٦ سبتمبر، ٢٠١٧

#مطعم_ديسكو_القطيف

الله اكبر عليكم خليتوه ديسكو! ماشوف اي غلط بالموضوع ومافيه أي حاجة مُخلّة بالأدب العام. مطعم وحاط اغاني وش صار! — كوثر العبّاد (@kouther92) ٦ سبتمبر، ٢٠١٧

وعلقت إدارة المطعم على إقامة الحفل الموسيقي، مبينة أنها ليس لها علاقة بالحفل وأنه أقيم دون علمها، وأن المتواجدين كانوا من إحدى الجاليات العربية – حسبما ذكرت إدارة المطعم في بيان لها.