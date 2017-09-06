تطاول وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة على الإعلامي الإريتري والمذيع بقناة “الجزيرة”، عثمان آي فرح، واصفا إياه بـ”المرتزق”، زاعما بأن الأخير حاول اخذ تصريح من الفنان القطري علي عبد الستار ضد السعودية خلال استضافته على قناة “الجزيرة”.

وقال الوزير البحريني في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” حوار بين علي عبدالستار القطري البحريني الاصيل و مرتزق دخيل . إنكم لن تطفئوا الروح ، و لن تغيروا النفس الحرة الأصيلة”.

حوار بين علي عبدالستار القطري البحريني الاصيل و مرتزق دخيل . إنكم لن تطفئوا الروح ، و لن تغيروا النفس الحرة الأصيلةhttps://t.co/pQ5TBiXIjN — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) September 5, 2017

من جانبه رد “آي فرح” على تغريدة “آل ثاني” ملجما إياه بالأدب قائلا: ” يا معالي الوزير.. هذا الفيديو أنا اللي نزلته وطول عمري أشجع المنتخب السعودي.. أما شتيمتك فمؤسف جداً أن يتحدث وزير خارجية عربي بهذه اللهجة”.

يا معالي الوزير..هذا الفيديو أنا اللي نزلته و طول عمري أشجع المنتخب السعودي..أما شتيمتك فمؤسف جداً أن يتحدث وزير خارجية عربي بهذه اللهجة. — عثمان آي فرح (@ayfaraho) September 5, 2017

وكان الإعلامي عثمان آي فرح، قد استضاف الفنان القطري علي عبد الستار، للحديث عن الأزمة الخليجية للتأكيد على أن موقف الفنان يجب ألا يتأثر بالخلافات السياسية، وهو ما حاول “آي فرح” إثباته وذلك على إثر إنتاج قناة “روتانا” لأغنية تضم نجوم سعوديين تضمنت إساءة لقطر وقيادتها.