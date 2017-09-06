تطاول وزير الخارجية البحريني على الإعلامي الإريتري والمذيع بقناة “”، ، واصفا إياه بـ”المرتزق”، زاعما بأن الأخير حاول اخذ تصريح من الفنان القطري علي عبد الستار ضد خلال استضافته على قناة “الجزيرة”.

 

وقال الوزير البحريني في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” حوار بين علي عبدالستار القطري البحريني الاصيل و مرتزق دخيل . إنكم لن تطفئوا الروح ، و لن تغيروا النفس الحرة الأصيلة”.

 

من جانبه رد “آي فرح” على تغريدة “آل ثاني” ملجما إياه بالأدب قائلا: ” يا معالي الوزير.. هذا الفيديو أنا اللي نزلته وطول عمري أشجع المنتخب السعودي.. أما شتيمتك فمؤسف جداً أن يتحدث وزير خارجية عربي بهذه اللهجة”.

 

وكان الإعلامي عثمان آي فرح، قد استضاف الفنان القطري علي عبد الستار، للحديث عن الأزمة الخليجية للتأكيد على أن موقف الفنان يجب ألا يتأثر بالخلافات السياسية، وهو ما حاول “آي فرح” إثباته وذلك على إثر إنتاج قناة “روتانا” لأغنية تضم نجوم سعوديين تضمنت إساءة لقطر وقيادتها.