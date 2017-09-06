تداول ناشطون مصريون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورا للواء مدير مكتب الرئيس المصري ، وهو يلتقط لنفسه صور “” أثناء إلقاء “السيسي” كلمته في قمة “” التي اختتمت أعمالها أمس الثلاثاء في العاصمة الصينية بكين.

 

ووفقا للصور التي رصدتها “وطن”، فقد أظهرت الصورة الاولى عباس كامل وهو يأخذ لنفسه “سيلفي” وهو مستديرا معطيا ظهره للحضور.

 

في حين أظهرت الصورة الثانية “كامل” وهو يأخذ  لنفسه “سيلفي” من الأمام غير بدون أي مبالاة أو إظهار أي احترام للمكان المتواجد فيه والذي تبذل في سبيله الكثير لتكون إحدى أعضاء هذا التجمع الدولي الهام.

 

وأظهرت صورة أخرى مدير مكتب السيسي وهو يحاول أن يلتقط لنفسه “سيلفي” من الجانب الأيمن.

 

وأثارت الصور المتداولة سخرية النشطاء الذين، الذين اعتبروا ان عباس كامل رجل “التسريبات” يلتقط السيلفي على “قفا” السيسي، في حين اعتبر البعض بان قيامه بهذا الامر وعدم اهتمامه بكلمة “السيسي” باعتبار الكلمة “أكلاشيه” لا تقدم جديدا وأنها مجرد كلام.