تداول ناشطون مصريون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورا للواء عباس كامل مدير مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهو يلتقط لنفسه صور “سيلفي” أثناء إلقاء “السيسي” كلمته في قمة “البريكس” التي اختتمت أعمالها أمس الثلاثاء في العاصمة الصينية بكين.

ووفقا للصور التي رصدتها “وطن”، فقد أظهرت الصورة الاولى عباس كامل وهو يأخذ لنفسه “سيلفي” وهو مستديرا معطيا ظهره للحضور.

في حين أظهرت الصورة الثانية “كامل” وهو يأخذ لنفسه “سيلفي” من الأمام غير بدون أي مبالاة أو إظهار أي احترام للمكان المتواجد فيه والذي تبذل مصر في سبيله الكثير لتكون إحدى أعضاء هذا التجمع الدولي الهام.

صلاة النبي احسن يا عبس pic.twitter.com/RbmejRPDq1 — Shawky (@shawky281) September 6, 2017

وأظهرت صورة أخرى مدير مكتب السيسي وهو يحاول أن يلتقط لنفسه “سيلفي” من الجانب الأيمن.

وأثارت الصور المتداولة سخرية النشطاء الذين، الذين اعتبروا ان عباس كامل رجل “التسريبات” يلتقط السيلفي على “قفا” السيسي، في حين اعتبر البعض بان قيامه بهذا الامر وعدم اهتمامه بكلمة “السيسي” باعتبار الكلمة “أكلاشيه” لا تقدم جديدا وأنها مجرد كلام.

اللي بيتصور سيلفي ده عباس كامل..!!😂😂

ترامادول..ترامادول يعني..😏

"هينزلها ويكتب" احلي مؤتمر ده ولا ايه 🙈🙈

صدق اللي قال هنبقى أضحوكة العالم..😡 pic.twitter.com/yVyBVGk7j3 — Jasmeen Fawzy~چاسمین (@Yasmeen__Yoyo) September 6, 2017

فيه ناس مستغربة عدم إهتمام ل. عباس كامل بكلمة السيسي . غالبا هو يعلم جيدا انه بيقول أي كلام اكلاشيهات بلا بلا كالعادة . فالراجل زهق 🤠.. #مصر pic.twitter.com/LBpNQCHmDJ — Dr. Hazim Abdelazim (@Hazem__Azim) September 6, 2017

عباس كامل بتاع التسريبات بياخد سيلفى مع قفا السيسى😂😂 pic.twitter.com/mJFeAe1wsy — مصــــــــــــــــرى (@officialamro1) September 6, 2017

الترامادول عامل شغل عالى اووووووى مع عباس كامل…شكله ضرب الشريط كله😂😂 pic.twitter.com/0TdlGun03V — عمر عبد الرحمن (@OmarAbdl_Rahman) September 6, 2017

هي الناس مستغربة ليه ان عباس كامل بياخد سيلفي اثناء كلمة السيسي

عباس ده اكتر واحد عارف انهم جايين للظهور فقط

فالراجل قال يظبط نفسه pic.twitter.com/BmR5x5W0vN — محمد السوهاجى (@3m4710) September 6, 2017