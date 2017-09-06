أثارت صورة لوزراء في الحكومة الشرعية بينهم نائبا رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير الخدمة المدنية  بحفل فني أقيم  بمصر ،جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي .

 

وتظهر الصور عدد من مسؤولي الحكومة الشرعية وأقاربهم في حفلة غناء بالعاصمة المصرية .

 

وهاجم نشطاء يمنيون على التواصل الاجتماعي مسؤولي الحكومة معبرين عن رفضهم لمثل هذا الفعل حتى لو كان ثقافيا في وقت يعاني فيه ويلات الحرب والكثير منهم لا يتلقون أي رواتب.

 

ويعيش أكثر من 98% من مسئولي الحكومة الشرعية اليمنية خارج البلاد متنقلين من فندق الى آخر بين عواصم عدة في حين تشكو المحافظات المحررة من فراغ الكادر المؤسسي الرسمي .

 