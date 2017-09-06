أثارت صورة لوزراء في الحكومة الشرعية بينهم نائبا رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير الخدمة المدنية بحفل فني أقيم بمصر ،جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي .

وتظهر الصور عدد من مسؤولي الحكومة الشرعية وأقاربهم في حفلة غناء بالعاصمة المصرية القاهرة .

وهاجم نشطاء يمنيون على التواصل الاجتماعي مسؤولي الحكومة معبرين عن رفضهم لمثل هذا الفعل حتى لو كان ثقافيا في وقت يعاني فيه الشعب اليمني ويلات الحرب والكثير منهم لا يتلقون أي رواتب.

ويعيش أكثر من 98% من مسئولي الحكومة الشرعية اليمنية خارج البلاد متنقلين من فندق الى آخر بين عواصم عدة في حين تشكو المحافظات المحررة من فراغ الكادر المؤسسي الرسمي .

#حكومة عبدربه في القاهره يدشنون حفل رقص راقصات

والشعب يتظور جوع

الافلعنة الله عليهم. والملائكه والناس اجمعين pic.twitter.com/lFM5qzohw7 — مشتاق (@gdHnMfmOCRh8s2P) September 5, 2017

أمس ٤/٩/٢٠١٧ … حكومه هادي في حفل غنائي ساهر في القاهرة والشعب اليمني تحت القصف حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/QGTKVm0Iuh — بنت الزعيم (@4KgiX2QIVUrPh7L) September 5, 2017

لو لم يكن المخلافي احد المشاركين في حفل القاهرة لدافعت عن المشاركين باستماتة .. مشكلتنا انا ارواحنا مشوهة وخالية… https://t.co/TzTvI8jPRs — فهد العميري (@fahdaalomeryy) September 5, 2017

الشعب يأكل من القمامة وقيادات الشرعية تحجز الصف الأول في حفل فني بالعاصمة المصرية، القاهرة .. ما رأيكم..؟ — أنس القباطي (@anas770879393) September 5, 2017