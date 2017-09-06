كشفت تقارير اعلامية عن هوية الشخص الذي يتفاوض على اقتناء حصة من أسهم القناة الثانية “دوزيم”، مؤكدة بأن الأمر يتعلق بالفرنسي الإسرائيلي باتريك دراهي.

وحسب ذات المصادر ، فإن المفاوضات بين السلطات المغربية و دراهي، وصلت مرحلة جد متقدمة، حيث ينتظر أن يتم إعلان دخوله إلى شركة “Soread” قبل شهر كانون أول/ديسمبر المقبل.

وأوضح موقع” المغرب إنتلجنس” ، أن “دراهي”، الذي ولد بمدينة الدار البيضاء، وغادرها إلى مونبليي في سن الخامسة عشر، هو صاحب القناة الإخبارية الإسرائلية “i24 News” التي تبث من تل أبيب ، و مساهم في القناة الإخبارية “BFM” وكذلك في اليومية الفرنسية اليسارية “ليبراسيون” وفي مجلة “ليكسبريس” الفرنسية .

و ينشط الثري الفرنسي الإسرائلي في مجال الاتصالات، عبر مجموعته “ALTICE” في لوكسمبورغ، التي تعتبر المساهم الرئيسي في شركة الاتصالات الفرنسية “SFR” وأيضا في شركة الاتصالات الإسرائيلية “Hot”.

نفس المصادر أكدت أن دراهي، الذي قدرت مجلة فوربيس ثروته بـ13 مليار دولار، سوف يعيد هيكلة القناة الثانية التي ظلت تتخبط منذ سنوات في صعوبات مالية، حيث تم إخبار سليم الشيخ، المدير العام لـ”دوزيم”، بقرب إبعاده من منصبه، بينما ستكون سميرة سيطايل مسؤولة عن القناة خلال الفترة الانتقالية إلى حين تعيينها في منصب آخر.