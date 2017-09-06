أكد الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان، أنه ما كان لدول الحصار ان تحاصر قطر إلا بسبب سياساتها القائمة على قضايا الحق والعدل وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتربعها على رأس المؤشرات العالمية من صحة وتعليم ونمو، مشيرا إلى أن هذا الحصار تم نيابة عن إسرائيل.

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” لان سياسة قطر قائمة على دعم قضايا الحق والعدل وعلى رأسها القضية الفلسطينية حاصروا قطر نيابة عن اسرائيل اليوم قطر وغدا باقي دول #الخليج”.

لان سياسة قطر قائمة على دعم قضايا الحق والعدل وعلى رأسها القضية الفلسطينية حاصروا قطر نيابة عن اسرائيل اليوم قطر وغدا باقي دول #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) September 5, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى كاشفا المزيد من أسباب الحصار لقطر: ” لان كل المؤشرات الدولية وضعت قطر في قمة دول العالم في الصحة والتعليم والشفافية والدخل والنمو وقفت دول الحصار ضدها وغدا ضد باقي دول #الخليج”.

لان كل المؤشرات الدولية وضعت قطر في قمة دول العالم في الصحة والتعليم والشفافية والدخل والنمو وقفت دول الحصار ضدها وغدا ضد باقي دول #الخليج pic.twitter.com/UYFxfvPbDN — جمال ريان (@jamalrayyan) September 5, 2017

وأوضح “ريان”: ” حقيقة تجهلها دول الحصار، ليست قناة الجزيرة وحدهامن نجحت كمؤسسة قطرية انما بالتوازي كل مؤسسات الدولة ، بدل ان يستفيدوا منها حاصروها ! #الخلبج”.

حقيقة تجهلها دول الحصار، ليست قناة الجزيرة وحدهامن نجحت كمؤسسة قطرية انما بالتوازي كل مؤسسات الدولة ، بدل ان يستفيدوا منها حاصروها ! #الخلبج — جمال ريان (@jamalrayyan) September 5, 2017

وأكد على أن ” الازمة الخليجية مع قطر وان خلفت جرحا وفجورا في الخصومة الا انها خلفت عبرة لكل دول #الخليج في كيفية الحفاظ على السيادة والقرار الوطني المستقل”.

الازمة الخليجية مع قطر وان خلفت جرحا وفجورا في الخصومة الا انها خلفت عبرة لكل دول #الخليج في كيفية الحفاظ على السيادة والقرار الوطني المستقل — جمال ريان (@jamalrayyan) September 5, 2017

وتابع قائلا: ” تحطمت محاولات دول الحصار شق صخرة شعب وفِي احب أميره بالله وفشلت في تأليب الرأي العربي والإقليمي والدولي وستفشل مؤتمراتهم لان الله حق #الخليج”.

تحطمت محاولات دول الحصار شق صخرة شعب وفِي احب أميره بالله وفشلت في تأليب الرأي العربي والإقليمي والدولي وستفشل مؤتمراتهم لان الله حق #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) September 5, 2017

وأردف بالقول: ” لان الشعب القطري التف حول قيادته رافضا سياسة الاملاءات والتدخلات في قراره الوطني فشلت اليوم دول الحصار ضد قطر وغدا ضد باقي دول #الخليج”.

لان الشعب القطري التف حول قيادته رافضا سياسة الاملاءات والتدخلات في قراره الوطني فشلت اليوم دول الحصار ضد قطر وغدا ضد باقي دول #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) September 5, 2017

وأكد “ريان” بأن ” نجاح قطر في إدارة الازمة اعظم تجربة لباقي دول #الخليج في كيفية الحفاظ على السيادة والقرار الوطني المستقل امام محاولات زعزعة استقرار الوطن”.