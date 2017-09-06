أكد الامير السعودي المنشق، فارس بن سعود، أنه تم وضع الأمير عبد العزيز بن فهد قيد الإقامة الجبرية وتم سحب جميع أجهزة الاتصال منه متوقعا قتله في أي لحظة، محملا الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان المسؤولية عن حياته.

وقال “ابن سعود” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بلغني الأن وضع الأمير عبدالعزيز@afaaa73 تحت الإقامة الجبرية وسحب كل أجهزة الإتصال منه وإحتمال قتله ونحمل MBS ووالده سرقان المسؤولية عن حياته”.

بلغني الأن وضع الأمير عبدالعزيز@afaaa73

تحت الإقامة الجبرية وسحب كل أجهزة الإتصال منه وإحتمال قتله

ونحمل MBS ووالده سرقان المسؤولية عن حياته — فارس بن سعود (@MBNsaudi) September 6, 2017

وأضاف في تدوينة أخرى: ” إن فعلها المجرم سرقان وولدهMBSوسيدهمMBZ فاأنا ولي دمك ياعبدالعزيز ودمك مايروح هدر @afaaa73 حذرتك سابقآ ولكن الله يهديك #عبدالعزيز_بن_فهد”.

إن فعلها المجرم سرقان وولدهMBSوسيدهمMBZ فاأنا ولي دمك ياعبدالعزيز ودمك مايروح هدر@afaaa73 حذرتك سابقآ ولكن الله يهديك

#عبدالعزيز_بن_فهد pic.twitter.com/nCLUmVhxPf — فارس بن سعود (@MBNsaudi) September 6, 2017

وتابع قائلا: ” لاحول ولاقوة الا بالله دمك عند سرقان وولده MBSوكبيرهم MBZ”.

لاحول ولاقوة الا بالله

دمك عند سرقان وولده MBSوكبيرهم MBZ https://t.co/PDWYWquhYT — فارس بن سعود (@MBNsaudi) September 6, 2017

وكان “ابن فهد” قد كشف في تدوينة فجر اليوم الأربعاء ما يدور داخل الأسرة المالكة، مؤكدا أنه معرض للقتل، مشددا على أن الجميع يعلم دمه عند مَن في حال تم تنفيذ المخطط.

وقال “ابن فهد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الحمد لله تفضل علينا بالحج, وبروح بودع عمي سلمان وأسافر إنشاء الله,إن ماسافرت, فاعلموا أني قتلت, فوداعتكم بناتي,ودمي تعلمون عند من؟#عبدالعزيز_بن_فهد”.

الحمدلله تفضل علينابالحج,وبروح بودع عمي سلمان وأسافرإنشاءالله,إن ماسافرت,فاعلموا أني قتلت,فوداعتكم بناتي,ودمي تعلمون عندمن؟#عبدالعزيز_بن_فهد — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) September 6, 2017

وكان حساب “محمد بن نايف” على موقع التدوين المصغر “تويتر”، عن انشقاق أمير سعودي عن الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، مؤكدا على أن نظامهم فاقد للشرعية.

وقال حساب “محمد بن نايف”، في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، مرفقا بها صورة البطاقة الشخصية للأمير السعودي: ” أنا الأمير فارس آل سعود أُعلن إنضمامي للشعب في بِلاد الحَرمين وإنِشقاقي عن سلمان وإِبنه محمد MBS ونظامهم الفاقد للشرعية #إنشقاق_الآمير_فارس”.

يشار إلى أن حساب “محمد بن نايف” يحمل اسما وهميا ويعود لشخصية مقربة من ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، تمكن في أواخر شهر نموز/يوليو الماضي من الهروب والنزول في احد البلدان الاجنبية، وفقا لما ذكره “العهد الجديد”.

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