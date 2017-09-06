قال الدكتور راشد السهل أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة الكويت: ‘‘إن الزواج حماية للرجل والمرأة في حياتهما، ولا يعني عدم التوفيق في زواج سابق، أنه منظومة فاشلة أو خاطئة‘‘.

ونصح السهل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘ من يريد الزواج من أخرى ألا يسأل نفسه هل أتزوج أم لا؟ بل يعقلها ويتوكل.

ووضع السهل بعض الشروط ليكون الزواج الجديد ناجحاً بعد تجربة سابقة، منها: الدعاء، والصبر، والحوار الهادئ، وتوزيع الأدوار بين الزوجين، والمناقشة، وتقديم التنازلات من كلا الطرفين، والتركيز على الحاضر.

وحذر الخبير الأسري من الحديث مع شريك الحياة عن المشكلات السابقة، أو الطلب من الزوج الجديد أو الزوجة الجديدة نفس المعاملة التي كانت مع شريك الحياة السابق، أو أن تذكر للجديد ما كان مزعجاً في الماضي.