قدمت السفيرة الأمريكية السابقة في قطر، دانا شيل سميث مباركتها لرئيس نادي باريس سان جيرمان المملوك لقطر، ناصر الخليفي، وذلك بعد فوزه بعضوية اللجنة التنفيذية لرابطة الأندية الأوروبية.

وقالت” سميث” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” مبروووك يا بو غانم”.

مبروووك يا بو غانم 👍🇶🇦!!!! https://t.co/uVKTuAuewm — Dana Shell Smith (@AmbDana) September 6, 2017

وانتخب القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي عضوا للجنة التنفيذية لرابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للرابطة الذي عقد بمدينة جنيف السويسرية، بحضور ممثلي 162 ناديا، حيث تم أيضا انتخاب رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي أندريا أنييلي رئيسا للرابطة خلفا للألماني كارل-هاينتس رومينيجه.

وجاء انتخاب الخليفي ضمن 11 عضوا في اللجنة التنفيذية لرابطة الأندية الأوروبية.

يذكر ان الخليفي يشغل أيضا عدة مناصب منها رئيس الاتحاد القطري للتنس، كما انتخب في عام 2015 نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي عن منطقة غرب آسيا.