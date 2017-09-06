في تدوينة تعكس ما يدور داخل الأسرة المالكة، أكد الأمير عبد العزيز بن فهد نجل الملك الراحل فهد بن عبد العزيز أنه معرض للقتل، مشددا على أن الجميع يعلم دمه عند مَن في حال تم تنفيذ المخطط.

وقال “ابن فهد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الحمد لله تفضل علينا بالحج, وبروح بودع عمي سلمان وأسافر إنشاء الله,إن ماسافرت, فاعلموا أني قتلت, فوداعتكم بناتي,ودمي تعلمون عند من؟#عبدالعزيز_بن_فهد”.

الحمدلله تفضل علينابالحج,وبروح بودع عمي سلمان وأسافرإنشاءالله,إن ماسافرت,فاعلموا أني قتلت,فوداعتكم بناتي,ودمي تعلمون عندمن؟#عبدالعزيز_بن_فهد — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) September 6, 2017

وكان عبد العزيز بن فهد قد نشر قبل ايام مجموعة من الصور تجمعه بالملك سلمان بن عبد العزيز بعد أدائه للحج.

وكان الامير السعودي عبد العزيز بن فهد، نجل الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز، قد شن هجوما عنيفا على لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، واصف إياه بالخائن والشيطان وقاتل المسلمين من السند إلى الهند.

وقال “ابن فهد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” قال سبحانه, ومن يهن الله فماله من مكرم, وقال, وأملي لهم إن كيدي متين, وقال رسول الله لكل غادر لواء يوم القيامة, أو كما قال. #شيخ_الفخر_محمد_بن_زايد”.

وأضاف في تغريدة أخرى ردا على صورة نشرها أحد المغردين اعتبرت “ابن زايد” رمز استقرار الإمارات قائلا:” مثل ماقلت في آخر الصوره, ممتاز أقعد في بلادك وأشكر الله, إذا فعلتها كلنا نجيك ونحب خشمك, لكن أنت منتشر من السند للمغرب تقتل المسلمين, طيب مالي تقتلهم ليه”.

وتوجه “ابن فهد” بحديثه لولي عهد أبو ظبي قائلا: “لو طالب حكم فهمنالكن الله أعطاك, لو مفلس, لكن الله أغناك, أنا ماأسألك عن ذنوبك على نفسك لأنك لو إستغفرته لوجدت الله غفورآ رحيمآ, السؤال لماذا تخون؟”.

وتابع قائلا: “بدل ماتشكرالله؟تحارب رب العالمين في ملكه؟!وتسبب الفتن بين عبادالله؟قال محمد(موب إنت)رسول الله إن الشيطان يئس أن يعبدفي جزيرة العرب,وآخروصيه”.

وهاجم “ابن فهد” قيام “ابن زايد” ببناء معبد هندوسي قائلا: “له,أخرجواالمشركين منها,وتجي إنت تبني كاتردائيه فيها؟وأعظم تعلن عن بنائك معبدلبوذا؟أي ترد أصنام بوذابعدتحطيمها؟الشيطان يئس لكن إنت لم تيأس”.