أكد الإعلامي القطري ورئيس تحرير صحيفة “الشرق” القطرية السابق، جابر الحرمي بأن عبث دول الحصار ومهاتراتها لن يحرف وعي الشعوب العربية والخليجية، وذلك على إثر إطلاق مجموعة من الفنانين السعودية اغنية مسيئة لقطر.

وقال “الحرمي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” المهاترات العبثية التي تقدم عليها دول #حصار_قطر لن تحرف بوصلة وعي الشعوب .. ” فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض”.

المهاترات العبثية التي تقدم عليها دول #حصار_قطر لن تحرف بوصلة وعي الشعوب ..

" فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض" — جابر الحرمي (@jaberalharmi) September 6, 2017

واكد في تدوينة أخرى على أنه ” لم يبق لدول #حصار_قطر أي مصداقية بعدما أقحموا كل شيء في أزمة هم اختلقوها .. من غنّى #علم_قطر .. بالأمس تغنى باسم #قطر .. خبتم وخاب مسعاكم”.

لم يبق لدول #حصار_قطر أي مصداقية بعدما أقحموا كل شيء في أزمة هم اختلقوها ..

من غنّى #علم_قطر .. بالأمس تغنى باسم #قطر ..

خبتم وخاب مسعاكم .. — جابر الحرمي (@jaberalharmi) September 6, 2017

وكانت قناة “روتانا” قد انتجت أغنية “علم قطر” وشارك في أدائها عدد من نجوم الخليج والفنانين العرب، وهم بحسب ظهورهم المتتابع في الأغنية رابح صقر، وليد الشامي، عبد المجيد عبدالله، ماجد المهندس، أصيل أبو بكر، راشد الماجد ومحمد عبده.

والأغنية من كلمات الكاتب السعودي تركي آل الشيخ، وألحان رابح صقر، وتوزيع مدحت خميس، ومكساج جاسم محمد، ومن إنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.