في إشارة لاتهام الشعب المغربي بالدعارة والجنس وبلغة تعكس مستوى الانحطاط الاخلاقي الذي وصل له الإعلام السعودي وفجره في الخصومة، زعم الإعلامي السعودي حسين سعد الفراج بأنه ما كان لقطر أن تعفي من تأشيرة الدخول إلا لهذا الغرض.

 

وقال “الفراج” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على إعفاء المغاربة من تأشيرة الدخول:” خلاص كذا اكتملت الوناسه.. اللبنانيين للقمار والكباريهات والمغرب ل…..؟ أعذروني هكذا هي مهما حاولنا تجميل وتلطيف العبارة؟ قيادة تذهب للجنون؟”.

 

من جانبهم، شن مغردون هجوما عنيفا على “الفراج” مؤكدين بأن أمثاله عار على المملكة، في حين أكد مغردون مغاربة أنهم لن يسكتوا على هذا الاتهام الباطل متوعدين إياه بالمحاسبة، مشيرين إلى انه سيركع معتذرا عما قاله.

وكان رئيسُ مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، قد أكد للوفد المغربي المشارك في احتفالية تدشين ميناء “حمد” في قطر، أنّ الدّوحة رفعت فرض تأشيرة الدخول على المواطنين المغاربة الذين يزورون أراضيها.

 

ونقل الموقع الرسمي لمؤسسة البرلمان المغربية، الثلاثاء، أن عبد الله بن ناصر بن خليفة أخبر المسؤولين المغاربة الحاضرين أن قطر رفعت عن المغاربة تأشيرة الدخول، لينضاف اسم المغرب إلى قائمة جديدة من 80 بلدا صار بمقدور مواطنيها ولوج قطر دون تأشيرة الدخول، حيث أصبحت المغرب الدولة العربية الثانية المسموح دخول مواطنيها إلى قطر بدون تأشيرة بعد .

 

 