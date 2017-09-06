في إشارة لاتهام الشعب المغربي بالدعارة والجنس وبلغة تعكس مستوى الانحطاط الاخلاقي الذي وصل له الإعلام السعودي وفجره في الخصومة، زعم الإعلامي السعودي حسين سعد الفراج بأنه ما كان لقطر أن تعفي المغاربة من تأشيرة الدخول إلا لهذا الغرض.

وقال “الفراج” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على إعفاء قطر المغاربة من تأشيرة الدخول:” خلاص كذا اكتملت الوناسه.. اللبنانيين للقمار والكباريهات والمغرب ل…..؟ أعذروني هكذا هي مهما حاولنا تجميل وتلطيف العبارة؟ قيادة قطر تذهب للجنون؟”.

خلاص كذا اكتملت الوناسه..اللبنانيين للقمار والكباريهات والمغرب ل…..؟أعذروني هكذا هي مهماحاولنا تجميل وتلطيف العباره؟قيادة قطرتذهب للجنون؟ https://t.co/OpblDgo76z — حسين سعد الفراج (@HusainAlfarraj) September 5, 2017

من جانبهم، شن مغردون هجوما عنيفا على “الفراج” مؤكدين بأن أمثاله عار على المملكة، في حين أكد مغردون مغاربة أنهم لن يسكتوا على هذا الاتهام الباطل متوعدين إياه بالمحاسبة، مشيرين إلى انه سيركع معتذرا عما قاله.

تكون بهذه التغريدة تكشف عن الوجه المكبوت العاهر لطبقة منحطة من شعبكم الغبي، حراس الدين الانجاس، يا من تبيعون ماء فنلندا على انه زمزم… — زهير باشا 💎 (@eL_zo) September 5, 2017

كمغربية،احزنتني التغريدة لدرجة لا توصف و خلتني ادمع.لكن ردود اشقاءنا السعوديين و غيرهم من الجنسيات خلتني اتفاءل خير في امتنا الاسلامية.شكرا — bramoh toujours (@boubouche2011) September 6, 2017

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لبرنجي أحمق يسيء لشعب المغرب ولبنان ونسي أن قادتنا دائماً يزورون المغرب!

اوقفوا هؤلاء الأغبياء الذين يثيرون الكراهية ضدّنا ويسيئون لنا pic.twitter.com/DOloxuX3G7 — الواعي (@wa3i_2020) September 6, 2017

لا يعقل ان يكون هذا إعلامي ، سبق لهم و وتطاولو على المغرب و لم يتحملو الرد، بكره بنشوفه يعتذر مثل الحيوان ،الشعب اللبناني والمغربي لن يسكت — jura 🇲🇦 (@jurael7) September 6, 2017

ما أقبحك وأقبح تغريدتك..أنت عار ع #السعودية كيف تقذف شعوب بأكملها بمثل هذه التهم الفاجرة!

أطالب #وزارة_الثقافة بمحاكمتك ع سفاهتك وعذراللأحبة — فهد البطي (@fbati91) September 5, 2017

المغرب تاج راسك يا متخلف يا حقود المغرب دولة دات سيادة مو تابعة لاحد وهاد تغريدة وضحت مستوي انحطاط فكري لي معشش في دماغك يا متخلف — Nora othemani (@nawrita) September 5, 2017

ايها الاحمق المغرب بلد العلم والعلماء الأمام أحمد بن حنبل عاش في المغرب وقطر سوف تقود امثالك الى الجنون بسبب انجازاتها ايها الاحمق — FAISALHJT (@FAISALHJT1) September 6, 2017

المغرب اشرف من ان يتحدث عنه وسخ مثلك، تغريدتك تافهة بمقدار تفاهتك، لم لم تنصح سيدك عندما قضى عطلته بالمغرب؟ ام ان العويل موجه لامة دون غيرها — خديجه (@dalamash) September 5, 2017

عيب عليك ماذا تركت للجهلاء انت وأشخاص أمثالك ماتركتوا بلد عربي ما احتقرتموه اذاكانت البلدان العربية فاسدة انتم من جئتم بالفسادلها — 🇲🇦salma 👑 (@TajMaroc) September 5, 2017

وكان رئيسُ مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، قد أكد للوفد المغربي المشارك في احتفالية تدشين ميناء “حمد” في قطر، أنّ الدّوحة رفعت فرض تأشيرة الدخول على المواطنين المغاربة الذين يزورون أراضيها.

ونقل الموقع الرسمي لمؤسسة البرلمان المغربية، الثلاثاء، أن عبد الله بن ناصر بن خليفة أخبر المسؤولين المغاربة الحاضرين أن قطر رفعت عن المغاربة تأشيرة الدخول، لينضاف اسم المغرب إلى قائمة جديدة من 80 بلدا صار بمقدور مواطنيها ولوج قطر دون تأشيرة الدخول، حيث أصبحت المغرب الدولة العربية الثانية المسموح دخول مواطنيها إلى قطر بدون تأشيرة بعد لبنان.