كشف حساب “ميزان” على موقع التدوين المصغر “تويتر” أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، سحب ما يقارب 7000 عنصر من الجيش والداخلية وسلاح الجو بهدف تكوين جيش خاص به جديد خلافا للحرس الملكي.

وقال “ميزان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” قام محمد بن سلمان مؤخرا بسحب مجموعة أفراد وضباط من الجيش والداخلية والسلاح الجوي، عددهم يقارب ٧٠٠٠ لتكوين جيش خاص خلاف الحرس الملكي”.

قام محمد بن سلمان مؤخرا بسحب مجموعة أفراد وضباط من الجيش والداخلية والسلاح الجوي، عددهم يقارب ٧٠٠٠ لتكوين جيش خاص خلاف الحرس الملكي. — ⚖️ ميزان (@mezan2030) September 5, 2017

واضاف في تغريدة أخرى: “محمد بن سلمان كان يهدد الأشخاص الذين اجتمع بهم أيام الرؤية بالأفواج. وكان يردد “فوج خوالي”. يبدو الآن أنه بصدد تكوين فوج آخر غير خواله”.

وتابع قائلا: “تذكرون الأحيديب حين خرج يطبل للرؤية. أسألوه ماذا أجابهم بن سلمان حين سألوه عن “قص” مخصصات العائلة. بماذا رد؟”.

تذكرون الأحيديب حين خرج يطبل للرؤية. أسألوه ماذا أجابهم بن سلمان حين سألوه عن "قص" مخصصات العائلة. بماذا رد؟ — ⚖️ ميزان (@mezan2030) September 5, 2017

وأردف قائلا: “رد بنقطتين : ١- أن المخصصات ليست كثيرة وإنما ١٠ مليار. ٢- أنه ليس على استعداد لحرب داخل العائلة لإن كل واحد منهم لديه فوج خاص”.

رد بنقطتين : ١- أن المخصصات ليست كثيرة وإنما ١٠ مليار. ٢- أنه ليس على استعداد لحرب داخل العائلة لإن كل واحد منهم لديه فوج خاص. — ⚖️ ميزان (@mezan2030) September 5, 2017

وفي سياق آخر، كشف حساب “ميزان” بأن ولي العهد السعودي يغرد شخصيا عبر حساب المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، مؤكدا بأن الحساب يغرد فيه منذ بداية الازمة مع قطر مجموعة أشخاص.

وقال في تدوينات له عبر “تويتر”:”مؤكد: حساب سعود القحطاني “دليم” يغرد فيه شخصيا “محمد بن سلمان” براسه. وفي بداية أزمة قطر كان يغرد فيه مجموعة أشخاص أقلهم مشاركة سعود نفسه”.

مؤكد: حساب سعود القحطاني "دليم" يغرد فيه شخصيا "محمد بن سلمان" براسه. وفي بداية أزمة قطر كان يغرد فيه مجموعة أشخاص أقلهم مشاركة سعود نفسه. — ⚖️ ميزان (@mezan2030) September 5, 2017

واضاف في تدوينة أخرى: “قد يعتقد البعض أن بن سلمان ما عنده وقت لتويتر. للمعلومية محمد بن سلمان لايترك الجوال من يده ومتابع تويتر بشكل جيد من قبل أن يكون شيئا يذكر”.

قد يعتقد البعض أن بن سلمان ماعنده وقت لتويتر. للمعلومية محمد بن سلمان لايترك الجوال من يده ومتابع تويتر بشكل جيد من قبل أن يكون شيئا يذكر. — ⚖️ ميزان (@mezan2030) September 5, 2017

وأكد على أن “سعود القحطاني فقط أبلغ الوسائل الإعلامية بضرورة التفاعل مع تغريداته، ٣ أشخاص في الإخبارية يعرفون أن بن سلمان من يغرد لذلك يتفاعلون دائما”.