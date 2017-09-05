قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لزعيمة ميانمار أونغ سان سوتشي، الثلاثاء، إن العنف ضد الروهينغا يثير قلقاً عميقاً في العالم الإسلامي، وإنه سيوفد وزير خارجيته إلى بنغلاديش؛ لبحث القتال.
وتتعرض ميانمار لضغوط من الدول التي تسكنها نسبة كبيرة من المسلمين لوقف العنف ضد الروهينغا المسلمين، بعد مقتل ما لا يقل عن 400 شخص وفرار قرابة 125 ألفاً إلى بنغلاديش، في أدمى أعمال عنف تستهدف هذه الأقلية منذ عقود.
وذكرت مصادر بالرئاسة التركية أن أردوغان أبلغ سوتشي الثلاثاء، أن ما يحدث انتهاك لحقوق الإنسان وأن العالم الإسلامي يساوره قلق عميق. كان أردوغان قال إن العنف ضد الروهينغا يمثل إبادة جماعية.
وأضافت المصادر أن أردوغان وسوتشي بحثا أيضاً، خلال الاتصال، الحلول المحتملة لإنهاء القتال وسبل توصيل مساعدات إنسانية للمنطقة.
وقالت إن أردوغان ندَّد بالإرهاب والعمليات التي تستهدف المدنيين، وعبَّر عن قلقه من أن تتحول التطورات إلى أزمة إنسانية خطيرة.
وقالت المصادر إن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، سيسافر من باكو إلى بنغلاديش مساء الأربعاء وسيعقد اجتماعات يوم الخميس.
3 تعليقات علي “وزعماء العالم الإسلامي “نيام” .. هذا ما دار بين أردوغان وزعيمة ميانمار حول اضطهاد مسلمي الروهينغا”
أي زعماء يا وطـــــــــــــــــــــــن..هؤلاء الرعاع البغال المسنة ….أو الجمال الجرباء..لاتمثل الشعب العربي..ولاهم زعماء الشعب العربي..هم بغال مسنة وسيبقون بغال كما هو اشقاءهم البغال الراتعة في الحقول والمراعي….يبقى الزعيمــــــــــــــين أردوغان وتميم أمير قطر هما تاج رؤوسنا جميعا…
اردوجان رئيس تركيا العلمانية لا يذخر جهدا يقدر عليه بنصرة مسلمي الروهينغا بينما لا تتحرك شعرة بمؤخرات السعوخلايجة الملاعين أبناء العاهرات حكاما وشعوبا. وأنى ذلك ولم ولن يأتهم فتوى الجهاد من البيت الأبيض كما فعلوا مع أفغانستان.
بل أن زوج فهدة العجمي سلمانكو وجرو زوجته وإعلامه الرسمي يعلن عن مباركته بقتل الروهينغا ويصفهم بالإرهابين، ولم يعرضوا ولو إرسال بطانية واحدة لحدود بنجلادش التي تحتجز الروهينغا، علما بأن أبناء العاهرات آل سعود قد حصلوا مبلغ أقله 30 بليون دولار من الحجاج هذا العام.
الله يوفق السبطان اردغان لما فية الخير للاسلام والمسلمين