توقعت مصادر خليجية أن تتصاعد حدّة الأزمة الخليجية بين قطر ودول الحصار الأربعة سياسيًّا وإعلاميًّا بعد اختتام موسم الحج هذا العام وخلوّه من أي مشاكل، وانتهاء العُطلة الصيفية، مشيرة إلى أن السعودية التي تقود هذا التحالف ستركز على خطواتٍ جديدةٍ ومُفاجئة، على حد قول المصادر.

وكشفت المصادر نفسها لصحيفة “رأي اليوم” عن جدول أعمال مُزدحم مُتوقّع في الأيام والأسابيع المُقبلة يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

أولاً: عقد مؤتمر للمعارضة القطرية في مدينة لندن في منتصف شهر أيلول (سبتمبر) الحالي، وحشد شخصيات سياسية وإعلامية عربية وبريطانية لحضوره إلى جانب شخصيات قطرية.

ثانيًا: تبذل المملكة العربية السعودية وحُلفاؤها جهودًا مُكثّفة في الوقت الراهن لإقناع السلطات الأمريكية باستقبال الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني (المرشح كأمير بديل) في واشنطن، واجتماعه بالمسؤولين الرسميين الكبار، وظهوره في وسائل اعلام أمريكية، وأكدت هذه المعلومة صحيفة يومية مُقرّبة من الحلف الرباعي تصدر في لندن.

ثالثًا: احتمال مُمارسة ضُغوط على الكويت لتوجيه الدّعوة للشيخ عبد الله بن علي لحُضور القمّة الخليجية المُقبلة التي تُعقد على أراضيها في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وإعطائه مقعد قطر، على غرار ما فعلت الحكومة القطرية مدعومة بدول خليجية في قمّة الدوحة العربية في آذار (مارس) عام 2013، حين جرى إعطاء مقعد سورية للمعارضة السورية، والسماح للسيد معاذ الخطيب بإلقاء كلمة سورية في القمّة.

رابعًا: ترتيب جولات عربية ودولية للشيخ عبد الله بن علي يلتقي فيها مسؤولين كبارًا، ولا تستبعد المصادر الخليجية نفسها، أن تكون مصر والبحرين والإمارات من أوائل الدول التي ربّما تشملها هذه الجولة.

وما زال من غير المعروف كيف سيكون الرّد القطري إذا ما جرى تطبيق هذه الخطوات جزئيًّا أو كُليًّا، لكن المصادر الخليجية نفسها لا تستبعد أمرين، الأول: أن تتأجل القمّة الخليجية القادمة في الكويت، والثاني: احتمال انسحاب قطر من مجلس التعاون الخليجي، أو تجميد عُضويتها في المجلس.