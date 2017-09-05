كشف حساب “العهد الجديد” على موقع التدوين المصغر “تويتر” أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يواجه أزمة حقيقية مع الأمراء الكبار في الأسرة الحاكمة الذين لا يرتضون أن يمسك أمير بعمره دفة الحكم.

وقال “العهد الجديد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”تتعاظم الانجذابات والانقسامات داخل الأسرة بخصوص الموقف من ابن سلمان، وبالرغم من الضعف في عموم جسد الأسرة إلا أن سير الأمور لا يبشر بخير”.

تتعاظم الانجذابات والانقسامات داخل الأسرة بخصوص الموقف من ابن سلمان، وبالرغم من الضعف في عموم جسد الأسرة إلا أن سير الأمور لا يبشر بخير — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 4, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى أنه “بالرغم من أن بن سلمان يحاول أن يوازن بين جيل الشباب والكبار عبر تقريب واستبعاد محكم إلا أنه لا يزال في ورطة إحداث توازن مع من هم أكبر منه”.

بالرغم من أن بن سلمان يحاول أن يوازن بين جيل الشباب والكبار عبر تقريب واستبعاد محكم إلا أنه لا يزال في ورطة إحداث توازن مع من هم أكبر منه — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 4, 2017

وأكد “العهد الجديد” على أن “ابن سلمان متورط مع الامراء الكبار لأنهم لا يرتضون شخصا بعمره وفي ذات الوقت هو يرفض بأن يسلط الضوء أو يتبوء الأكبر منه (من الأسرة) مناصب مهمة”.

ابن سلمان متورط مع الامراء الكبار لأنهم لا يرتضون شخصا بعمره وفي ذات الوقت هو يرفض بأن يسلط الضوء أو يتبوء الأكبر منه (من الأسرة) مناصب مهمة — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 4, 2017

وأوضح بأن “ارتدادات الأزمة مع قطر وتطورات الموقف مع إيران تضع ابن سلمان وفريقه في أزمة حقيقية، وقد تتحول إلى أزمة وجودية إذا إتحدت الأسرة بالضد منه”.

ارتدادات الأزمة مع قطر وتطورات الموقف مع إيران تضع ابن سلمان وفريقه في أزمة حقيقية، وقد تتحول إلى أزمة وجودية إذا إتحدت الأسرة بالضد منه — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 4, 2017

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد كشفت بأن “ابن سلمان” لم يحظ ببيعة عدد من الأمراء الكبار وعلى رأسهم وزير الحرس الوطني متعب بن عبد الله نجل الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز.