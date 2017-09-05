في خطوة تعكس عزم كوريا الشمالية على إكمال تجاربها الصاروخية غير مكترثة بما يدور في مجلس الامن الدولي في اعقاب إعلانها عن تملكها للقنبلة الهيدروجينية، ذكرت صحيفة آسيا بيزنيس ديلي الكورية الجنوبية الثلاثاء نقلا عن مصدر مخابرات لم تكشف عنه أن كوريا الشمالية شوهدت وهي تحرك ما بدا أنه صاروخ باليستي عابر للقارات باتجاه ساحلها الغربي.

وقالت الصحيفة إن تحريك الصاروخ بدأ يوم الاثنين بعد يوم من سادس تجربة نووية تجريها كوريا الشمالية وتم رصده أثناء نقله ليلا لتجنب الأقمار الصناعية. ولدى كوريا الشمالية منشآت إطلاق لبرنامجها الصاروخي على ساحلها الغربي.

وقالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إنها لا تستطيع تأكيد ما ورد في التقرير. وأبلغت البرلمان يوم الاثنين أن كوريا الشمالية تعد جاهزة لإطلاق المزيد من الصواريخ بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في أي وقت.

وفي سياق مرتبط، ذكرت الحكومة اليابانية الثلاثاء أن رئيس الوزراء شينزو ابي سيلتقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا الاسبوع الجاري لبحث الأزمة النووية لكوريا الشمالية.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا في مؤتمر صحفي إن الزعيمين سيجريان محادثات الاربعاء على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الساحلية الروسية.

ويتوقع أن يشارك مسؤولون من كوريا الشمالية في المؤتمر الذى يستمر يومين والذى سيعقد في أعقاب التجربة النووية السادسة لبيونجيانج التي أجريت قبل يومين.

ويريد أبي أن تلعب روسيا والصين دورا أكبر في التعامل مع برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية.