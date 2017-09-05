دهس فيل بري ضخم رجلاً مخموراً، حاول التقاط صورة “سيلفي” معه، وتسبب بمقتله، وذلك بالقرب من منطقة كوانرموندا بولاية أوديشا شرقي الهند.

وأظهر المقطع المصور على موقع “يوتيوب”، فيلاً يطارد رجلاً من السكان المحليين، ثم يسقطه أرضاً ويدوسه.

وبحسب ما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الرجل البالغ من العمر 50 عاماً كان مخموراً، وقد اقترب من الفيل ليلتقط صورة “سيلفي” معه، الأمر الذي استفز الفيل وتسبب بوقوع الهجوم.

وأضافت الصحيفة أن الضحية توفي في سيارة إسعاف أثناء الطريق إلى المستشفى.