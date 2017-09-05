شن السياسي والناشط القطري هجوما عنيفا على المملكة العربية ، واصفا إياها بـ”مملكة الورق”، وذلك على إثر إنتاج قناة “روتانا” أغنية مسيئة لقطر بعنوان: “علم ”.

 

وقال “الوذين” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن” ردا على الفنان السعودي رابح صقر الذي اشترك ولحن الأغنية:” أنا أشهد أن #قطر جابتكم من أقصاكم وواسمة كبودكم بدولتكم وحكومتكم وحكامكم وتحالفاتكم وإعلامكم وفنّكم وتاريخكم يامملكة الورق #السعودية”.

 

وأضاف قائلا: ” لم يستطع حكام مملكة الورق #السعودية أن ينالوا من #قطر بالحصار و تسييس والتآمر والتحريض و و و فلجأوا إلى الأغاني والشيلات #علميهم_ياقطر”.

وأردف قائلا: ” استمري يا مملكة الورق #السعودية في صرف مليارات شعبك على قضاياك الخاسرة، و #علميهم_ياقطر كيف تؤمنين مستقبل أجيالك الحالية والقادمة #علم_قطر”.

 

وشارك في أداء الأغنية عدد من نجوم الخليج والفنانين العرب، وهم بحسب ظهورهم المتتابع في الأغنية رابح صقر، وليد الشامي، عبد المجيد عبدالله، ماجد المهندس، أصيل أبو بكر، راشد الماجد ومحمد عبده.

 

والأغنية من كلمات الكاتب السعودي تركي آل الشيخ، وألحان رابح صقر، وتوزيع مدحت خميس، ومكساج جاسم محمد، ومن إنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

 

 

 