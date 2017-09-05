شن السياسي والناشط القطري عبد الله الوذين هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية، واصفا إياها بـ”مملكة الورق”، وذلك على إثر إنتاج قناة “روتانا” أغنية مسيئة لقطر بعنوان: “علم قطر”.

وقال “الوذين” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ردا على الفنان السعودي رابح صقر الذي اشترك ولحن الأغنية:” أنا أشهد أن #قطر جابتكم من أقصاكم وواسمة كبودكم بدولتكم وحكومتكم وحكامكم وتحالفاتكم وإعلامكم وفنّكم وتاريخكم يامملكة الورق #السعودية”.

أنا أشهد أن #قطر جابتكم من أقصاكم و واسمة كبودكم بدولتكم وحكومتكم وحكامكم وتحالفاتكم وإعلامكم وفنّكم وتاريخكم يامملكة الورق #السعودية https://t.co/gBnUmJunta — عبدالله الوذين (@abqatar) September 4, 2017

وأضاف قائلا: ” لم يستطع حكام مملكة الورق #السعودية أن ينالوا من #قطر بالحصار و تسييس الحج والتآمر والتحريض و و و فلجأوا إلى الأغاني والشيلات #علميهم_ياقطر”.

لم يستطع حكام مملكة الورق #السعودية أن ينالوا من #قطر بالحصار و تسييس الحج والتآمر والتحريض و و و

فلجأوا إلى الأغاني والشيلات#علميهم_ياقطر — عبدالله الوذين (@abqatar) September 4, 2017

وأردف قائلا: ” استمري يا مملكة الورق #السعودية في صرف مليارات شعبك على قضاياك الخاسرة، و #علميهم_ياقطر كيف تؤمنين مستقبل أجيالك الحالية والقادمة #علم_قطر”.

استمري يا مملكة الورق #السعودية في صرف مليارات شعبك على قضاياك الخاسرة، و #علميهم_ياقطر كيف تؤمنين مستقبل أجيالك الحالية والقادمة #علم_قطر — عبدالله الوذين (@abqatar) September 4, 2017

وشارك في أداء الأغنية عدد من نجوم الخليج والفنانين العرب، وهم بحسب ظهورهم المتتابع في الأغنية رابح صقر، وليد الشامي، عبد المجيد عبدالله، ماجد المهندس، أصيل أبو بكر، راشد الماجد ومحمد عبده.

والأغنية من كلمات الكاتب السعودي تركي آل الشيخ، وألحان رابح صقر، وتوزيع مدحت خميس، ومكساج جاسم محمد، ومن إنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.