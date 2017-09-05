شهدت استعدادات لاعبي المنتخب الياباني الأول لكرة القدم قبل مواجهة المنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا لحادث غريب، وذلك بعدما أستقل لاعبو اليابان سيارات أجرة من أجل الوصول إلى مقر المران.

ونقلت الصحافة اليابانية تصريحات تومواكي ماكينو لاعب منتخب اليابان والتي قال فيها : لا أعتقد أنه سبق لي أبدا أن اشتركت مع زملائي في الذهاب بسيارة أجرة إلى المران ولم يحدث حتى ذلك أيام فرق الشباب.

لاعبين المنتخب الياباني رايحين الجوهرة

بتكاسي، اتحاد عزت الى اين !!!

. pic.twitter.com/P9MJv9mVmq — Best one 🇸🇦 (@bestone1404) September 4, 2017

وبحسب البروتوكول المعروف بين المنتخبات، فإن الاتحاد المضيف يتحمل المسؤولية عن الخدمات اللوجستية المقدمة للفريق الزائر، ولكن منتخب اليابان تعرّض لموقف غير معتاد قبل مباراة اليوم الثلاثاء، في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، التي يريد فيها صاحب الأرض الفوز من أجل حسم تأهله لكأس العالم ومرافقة اليابان.

تعرّض لاعبو المنتخب الياباني لحادثة غريبة قبل مباراتهم ضد المنتخب السعودي، في الجولة العاشرة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018، بعدما اضطروا للذهاب إلى التدريبات استعدادا لمواجهة السعودية في مدينة جدة بسيارات أجرة “تاكسي”، لعدم توفّر حافلة تقلّهم من الفندق إلى مكان التدريب.

وبحسب وكالة الأنباء اليابانية “كيودو”، فقد حارس المرمى الياباني، إيجي كاواشيما، إن فريقه مازال يحافظ على تركيزه على الرغم من ذلك، نافيا معرفته إن كان الحادث متعمدا من السعودية أم لا، وبعد حسم التأهل، مشيرا إلى أنه لم يتعرض لهذا الموقف من قبل، وقال: “سواء كان ذلك الأمر متعمدا أم لا، علينا فقط أن نواصل تركيزنا في هذه المهمة التي ننتظرها”.

وتتصدر اليابان ترتيب المنتخبات في المجموعة برصيد 20 نقطة، وحسمت تأهلها من الجولة الماضية، فيما جمعت السعودية 16 نقطة، وهو نفس رصيد أستراليا التي ستلعب ضد تايلاند، ويتنافس المنتخبان على بطاقة التأهل المباشر، أو التأهل عبر خوض ملحق للوصول إلى مونديال روسيا 2018.

يُذكر أن المنتخب السعودي يحتل حاليا المركز الثاني خلف اليابان في المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية وتتقدم بفارق الأهداف على أستراليا التي تستضيف تايلاند غدا أيضا في ختام دور المجموعات.