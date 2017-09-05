أصدر رئيس طاجيكستان “إمومالي رحمون”، مرسوماً رئاسياً بالبحث عن زوجةٍ لشابٍ مدحه بقصيدة خلال اجتماع حضره الزعيم الطاجيكي القوي الذي يحكم جمهوريته السوفييتية السابقة منذ ربع قرن، حيث تحملت الدولة تكاليف الزفاف المقدر بحوالي 1400 جنيه إسترليني.

وقال مدرس التاريخ “سيدشو أسروروف” بعد الحفل: “كنت قلقاً ومتحمساً أثناء إلقاء كلمتي.. لقد سألني الرئيس عن حياتي وأسرتي، وعمّا إذا كنت متزوجًا فأجبت بلا، فأمر قيادة المنطقة باتخاذ قرار بشأن زواجي”.

وحرصاً على ارضاء الرئيس البالغ من العمر 64 عاماً، تم التوصل بسرعة إلى حلٍ، وسرعان ما رشحت مارجونا مارجونا هودودودوفا”، البالغة من العمر 22 عاماً، كعروس.

واتضح أن العريس أُعجب بالممرضة “هودودودوفا” من بعيد بعد مشاهدتها في مناسبة واحدة فقط، وبينما بدا أن العروس تجنبت التواصل معه بالعين خلال الحفل.

وقالت:”إن المسؤولين قاموا بالاتصال بوالدي، واتفقوا على السماح لي بالزواج من الرجل بشرط السماح لي بمواصلة العمل كممرضة في المستشفى”.

وأظهرت صور الزفاف “هودودودوفا” وهي مكتئبة لزواجها من مدرس التاريخ أسروروف، البالغ من العمر 23 عاماً، كونه صاحب دخل محدود، بالإضافة إلى أنها علمت بأمر الزواج منه فقط قبل بضعة أيام من حفل الزفاف.