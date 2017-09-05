تنافياً مع تصريحاته المستمرة عن التقشف ومعاناته من الفقر طوال حياته، خاصة مع فراغ ثلاجته عدا “المياه” طوال 10 سنوات، على حد وصفه، أثار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزوجته “انتصار” جدلاً؛ لارتدائه ساعة ثمينة وحملها حقيبةً وحليّ ثمينة هي الأخرى، في مؤتمر “بريكس”

وبلغ سعر حقيبة قرينة السيسي، من ماركة “جوتشي” العالمية 1500 دولار ( 26400 جنيه)، بحسب الموقع الرسمي لماركة جوتشي، وبلغت قيمة ساعة السيسي 200 ألف دولار اي 3520000 جنيه مصري، بحسب ما أكده رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول المغردون صور السيسي وقرينته في قمة بريكس، وقارنوا بينها وبين صورة قرينة رئيس وزراء سنغافورة التي بلغت قيمة حقيبتها 11 دولار، بالرغم من كونها من أعظم اقتصاديات الدول في العالم.

اللي علي الشمال زوحه رئيس وزراء سنغافورة اعظم الدول الاقتصادية شنطها ب11دولار

اليمن انتصار #السيسي شنطها ب1500دولار من اسوء الدول اقتصاديا pic.twitter.com/Kb98SgavDh — ريحَ🌿ـانَة (@R22N2) September 5, 2017

في فئة مش بس مصدومة من صور إنتصار السيسي في البريكس

دول على وشك يتشلوا كمدا على مظهر سيدة مصر الأولى

بس هيتخرسوا ويلطموا في الجلسات الخاصة 😀 — Amr Bakly عمرو بقلي (@ABakly) September 5, 2017

واحد هيقلي انتصار ماسكه شنطه Gucciب1500دولار

وساعه #السيسي 200الف يورو

هقله بطل ظلم دي عامله جمعيه😂 وقبضاها الاول بطلوا حقد

احنا فقرا اوي😔 pic.twitter.com/qlKeF7ffI1 — ريحَ🌿ـانَة (@R22N2) September 5, 2017

انتصار ماسكة شنطة Gucci بحوالى 1500$

السيسى لابس ساعهHarry winston بحوالى 200 الف$ او اكتر شوية🤔مسعودى احنا فقرا فشر احنا مساكين يا روحى pic.twitter.com/pMZau6JKyd — المﻻك الحزين (@Lido8080) September 5, 2017

وكان نشطاء تداولوا قبل أيام صورة لعبدالفتاح السيسي، يرتدي خلالها خاتم ماركة “بريجيه كلاسيك روز جولد”، ثمنه 25000 دولار، وساعة أوميجا ثمنها 750 ألف جنيه، خلال أدائه صلاة عيد الأضحى المبارك.

ودأب السيسي في مختلف المناسبات على حث المصريين على تقليل النفقات، فطالبهم قبل رمضان الماضي :«مش ممكن نقلل من النفقات شوية مش شوية شويتين كمان».

ولفت الى ان عجز الميزانية يتزايد فى ظل المصاريف التى يقبل الشعب عليها.