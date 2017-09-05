تنافياً مع تصريحاته المستمرة عن ومعاناته من الفقر طوال حياته، خاصة مع فراغ ثلاجته عدا “المياه” طوال 10 سنوات، على حد وصفه، أثار الرئيس المصري عبد الفتاح وزوجته “انتصار” جدلاً؛ لارتدائه ساعة ثمينة وحملها حقيبةً وحليّ ثمينة هي الأخرى،  في مؤتمر “بريكس”

 

وبلغ سعر حقيبة قرينة السيسي، من ماركة “جوتشي” العالمية 1500 دولار ( 26400 جنيه)، بحسب الموقع الرسمي لماركة جوتشي، وبلغت قيمة 200 ألف دولار اي 3520000 جنيه مصري، بحسب ما أكده رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وتداول المغردون صور السيسي وقرينته في قمة بريكس، وقارنوا بينها وبين صورة قرينة رئيس وزراء سنغافورة التي بلغت قيمة حقيبتها 11 دولار، بالرغم من كونها من أعظم اقتصاديات الدول في العالم.

وكان نشطاء تداولوا قبل أيام  صورة لعبدالفتاح السيسي، يرتدي خلالها خاتم ماركة “بريجيه كلاسيك روز جولد”، ثمنه 25000 دولار، وساعة أوميجا ثمنها 750 ألف جنيه، خلال أدائه صلاة عيد الأضحى المبارك.

ودأب السيسي في مختلف المناسبات على حث المصريين على تقليل النفقات، فطالبهم قبل رمضان الماضي :«مش ممكن نقلل من النفقات شوية مش شوية شويتين كمان».

 

ولفت الى ان عجز الميزانية يتزايد فى ظل المصاريف التى يقبل الشعب عليها.

 

 

 