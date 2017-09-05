شهدت مواقع التواصل الاجتماعي سخرية واسعة من الرئيس المصري ، عقب كلمته أمام قمة دول “بريكس” بالصين، بعد أن تذرع فيها بالزيادة السكانية، باعتبارها عائقا أمام التنمية الاقتصادية.

 

واعتبر السيسي 93 مليون مواطن “حملاً كبيراً”، اضطر على إثره لإجراءات صعبة مثل إلغاء الدعم، أمام دول حققت تنمية كبيرة، رغم أن تعداد سكانها تعدى المليار نسمة كالصين والهند.

 

وفي الوقت الذي تداولت فيه المواقع والقنوات المؤيدة له لكلمته أمام “بريكس”، شن ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “” حملة ساخرة عليه باعتباره “حافظ مش فاهم” كونه يتحدث بمثل هذا الحديث في دولة تجاوز عدد سكانه المليار نسمة وتتصدر العالم باقتصادها القوي.

 

 