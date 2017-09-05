شهدت مواقع التواصل الاجتماعي سخرية واسعة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب كلمته أمام قمة دول “بريكس” بالصين، بعد أن تذرع فيها بالزيادة السكانية، باعتبارها عائقا أمام التنمية الاقتصادية.

واعتبر السيسي 93 مليون مواطن “حملاً كبيراً”، اضطر على إثره لإجراءات صعبة مثل إلغاء الدعم، أمام دول حققت تنمية كبيرة، رغم أن تعداد سكانها تعدى المليار نسمة كالصين والهند.

وفي الوقت الذي تداولت فيه المواقع والقنوات المؤيدة له لكلمته أمام “بريكس”، شن ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” حملة ساخرة عليه باعتباره “حافظ مش فاهم” كونه يتحدث بمثل هذا الحديث في دولة تجاوز عدد سكانه المليار نسمة وتتصدر العالم باقتصادها القوي.

السيسى رايح الصين يقول الزيادة السكانية مانع تقدم مصر !! فى الصين pic.twitter.com/QweJgHJTIC — مصــــــــــــــــرى (@officialamro1) September 4, 2017

السيسي في الصين وبيشتكي من الزياده السكانيه في بلد تعدادها معدّي المليار اللي هو اكتر من عشر أضعافك😂 — ahmedthanaa (@AhmedThana2) September 5, 2017

السيسى رايح الصين اللى تعداد سكانها مليار ونصف يقولهم ان زيادة السكان فى مصر اللى هى 100 مليون هى اللى عامله ازمه فى نمو الاقتصاد #عبث_عسكرى — ثـورة 25 ينـاير 2011 (@sawra11) September 4, 2017

السيسي في الصين

ليحاول يقنع دوله تعدادها قرب علي2مليار وغزت العالم بانتاجها من الابره للصاروخ

﴿أن الزياده السكانيه هي السبب في ازمه الاقتصاد pic.twitter.com/QTJCaVy7id — Pokarestسيد بوخارست (@Pokarest1) September 4, 2017

_السيسي:الزيادة السكانية تعوق التنمية في مصر

__رئيس وزراء الصين: طب روح شوف أمك عايزه أيه pic.twitter.com/AmgslFZhxy — احمد عبده (@ahmedabdo201435) September 5, 2017

السيسى رايح الصين يقول الزيادة السكانية مانع تقدم مصر !!

ده يتقال وانت فى الصين يامتخلف pic.twitter.com/kIfiYJYXt2 — Fahd 1991 (@FahdFarajAllah1) September 5, 2017