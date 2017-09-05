كشفت شركة “ZVE” المتخصصة في صناعة ملحقات الهواتف الذكية عن ابتكارها ولاعة لإشعال سجائر وفتح الزجاجات كغطاء لهاتف آيفون.

الأداة المبتكرة لم تغير من شكل الهاتف، كما أنه مزود بطبقة لحماية الهاتف من امتداد الحرارة عند استخدامه.

ويمكن شحن الغطاء عبر الطاقة كهربائيا، حيث يمكن إشعال 450 سيجارة قبل إعادة شحنها مرة أخرى.

ولم يعد المدخنون بحاجة إلى شراء ولاعة، حيث يمكن للغطاء المبتكر القيام بأكثر من مهمة بدلا من مجرد إشعال سيجارة.

يتوفر هذا الابتكار بسعر 15 دولارا على شكل شريحة في هاتف آيفون.